RAK og Re helsehus-samarbeid: – Alle er så glade for at vi er her – de som bor her, og de som jobber her

Det er ikke nok varme hender i helsesektoren. Et innovativt, samfunnsnyttig og økonomisk lønnsomt prosjekt skal sørge for flere hender på Re helsehus.

Det er Øyvind Berg, daglig leder ved Revetal arbeid og kompetanse AS (RAK) som forteller om et spennende samarbeid mellom RAK og Tønsberg kommune. Det er ikke et forsøksprosjekt, men et pionerprosjekt som har kommet for å bli.

Forrige uke hadde ansatte fra RAK opplæring og denne uka er de i gang, da iverksettes arbeidet i praksis på Re helsehus. ReAvisa møtte dem utafor Re helsehus til morgenen i dag og ble med opp på en avdeling.

Ti arbeidstakere fra RAK

Arbeidstakerne forteller til lokalavisa at de har blitt tatt så veldig godt tatt i mot på huset. Under opplæringa fikk de prøve seg litt på jobben de skal gjøre framover. Ti arbeidstakere fra RAK skal være her en eller flere dager i uka framover.

De har fått opplæring i taushetsplikt og alt som følger med å jobbe på et helsehus.

Nå er de klare for å jobbe med ikke-faglærte oppgaver, og dem er det mange av:

Bruker arbeidskraft-reserven

Typiske oppgaver vil være å tilberede, servere og rydde i forbindelse med måltider, holde kjøkkenet og avdelingens skyllerom rent og ryddig, bidra med hyggelige aktiviteter, delta i hobbyaktiviteter og være sosial med beboere.

Det kan være å reie opp senger og vaske og brette beboertøy, bistå med forefallende oppgaver i avdelinga som for eksempel rydding, renhold og kaste søppel.

Målet er å ta i bruk arbeidskraft-reserven ved å tilby mennesker som i dag står utenfor ordinært arbeidsliv en meningsfull arbeidshverdag.

En stressende arbeidshverdag

– Dette gjør vi innafor helsesektoren som har økende mangel på arbeidskraft, en stressende arbeidshverdag for å løse et stort antall arbeidsoppgaver og mangel på tid til å utføre en stor variasjon av arbeidsoppgaver, forteller Øyvind Berg, daglig leder ved RAK.

– Samarbeidet med RAK og vår målgruppe unge uføre vil være til betydelig hjelp og avlastning for ansatte hos Re helsehus og gi et ekstra sosialt og praktisk tilbud til beboere og brukere helsehuset.

For Re helsehus og Tønsberg kommune vil det være en økonomisk gevinst gjennom reduserte kostnadene ved bruk av vikartjenester, heter det i prosjektbeskrivelsen.

Fint med varierte oppgaver

For den enkelte betyr det en jobb å gå til – en veldig givende jobb: – Jeg får en mer meningsfull hverdag, vi veit vi gjør noe godt for de på huset her, forteller Natalie Edland til ReAvisa. Hun jobber også på Olgars, RAK sin butikk på Brår.

Hun forteller at hun også har jobba på Hogsnes helsehus tidligere, men da bare med matlaging og servering. Nå blir det langt mer varierte oppgaver.

– Jeg har alltid hatt lyst til å jobbe mer som dette, og nå får jeg testa det ut. Det er veldig bra.

– Alle er så glade for at vi er her

Adrian Gjersøe Fløysand skal jobbe på Re helsehus hver mandag og forteller at han gleder seg til det. – Det er veldig koselig, det jeg gleder meg mest til er det sosiale, forteller han til lokalavisa. Eget id-kort har han fått, også.

Isa Amalie Johnsen synes det er trivelig å servere mat og drikke til de gamle og snakke med dem. Hun har aldri jobba med noe som dette, men hun trives veldig godt.

– Alle er så glade for at vi er her. Både de om bor her, og de som jobber her, forteller Isa Amalie med et smil.

– En kjemperessurs

Hege Kihl skal jobbe tre dager i uka på Re helsehus. Hun har erfaring med å jobbe med mennesker og yte omsorg, som tidligere barnehage-ansatt. – Det er en takknemlig jobb, forteller hun til lokalavisa.

– Vi blir så godt tatt i mot, av både de som bor her, pårørende og de andre som jobber her, forteller Hege.

– Ja, dette er en kjemperessurs på huset, bekrefter Re helsehus-representantene tilstede.

Fantastisk bra for alle

De er May-Liss Lodes, husansvarlig ved Re helsehus, og Laila Hvam, hjelpepleier og kontaktperson for arbeidstakerne fra RAK, som forteller at de ansatte springer beina av seg for å rekke alt.

– Det er mye ikke-faglig som man ikke har tid til, som nå blir tatt hånd om, og det er fantastisk bra for alle, forteller May-Liss og Laila.

– En skikkelig god avlastning i en travel arbeidshverdag, oppsummerer de til ReAvisa.

Et samfunnsnyttig spleiselag

Helsesektoren i Norge mangler arbeidskraft. Forskning viser at Norge vil mangle 180.000 helsefagarbeidere innen 2030. Det er allerede stort press på helsesektoren, vi blir eldre og behovet for arbeidskraft øker.

Norge har et stort fokus på samfunnsansvaret og utenforskapet. Det er politisk enighet om at flere må ut i arbeid.

Det å ta i bruk arbeidskraftreserven innenfor helsesektoren vil være et samfunnsnyttig spleiselag.

En vei inn i arbeidslivet

RAK og Re helsehus etablerer dette samarbeidet om helsetjenester og tilrettelagt arbeid, og det betyr i praksis at RAK har oppretta en avdeling på Re helsehus for folk med behov for tilrettelagte arbeidsoppgaver.

Re helsehus får nødvendig bistand til å utføre praktiske ufaglærte arbeidsoppgaver, så faste ansatte kan fokusere på sine kjerneoppgaver.

Ansatte fra RAK, som står utafor det ordinære arbeidslivet, gis en med dette en vei inn i ordinært arbeid.

Vinn-vinn og mere vinn

De ansatte på Re helsehus vil få frigjort tid til å fokusere på sine kjerneoppgaver, Re helsehus vil få stabil arbeidskraft som kan redusere økonomiske kostnader knytta til bruk av vikarer.

Beboere på helsehuset får tettere oppfølging, mer oppmerksomhet og aktiviteter og et bedre tilbud i det store og det hele.

RAK-ansatte vil ha tittelen servicemedarbeider når de jobber på Re helsehus.

– Starten på noe vi har stor tro på

Daglig leder Øyvind Berg, arbeidsveileder fra RAK Lene Lie, arbeidstakere fra RAK og ansatte ved Re helsehus markerte starten på dette pionerprosjektet i dag mandag 3. november 2025. Som slår minst tre fluer i en smekk: Innovativt, samfunnsnyttig og økonomisk lønnsomt.

– Som virksomhetsleder for Re helsehus må jeg si at jeg er skikkelig glad og takknemlig for samarbeidet som er blitt etablert med RAK, sier Bodil Bøe Bettum i en uttalelse.

– Dette er starten på noe som alle vi på helsehuset har stor tro på, og vi skal ta steg for steg slik at dette blir akkurat som vi drømmer om: Et vinn – vinn samarbeid for begge parter.

