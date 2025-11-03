Tønsberg kommune er nest dyrest i Vestfold

Tønsberg er den nest dyreste kommunen med 230.485 kroner i nødvendige boutgifter, rett bak Færder som den aller dyreste. Det viser ferske tall fra Huseierne.

Færder er den dyreste kommunen i fylket å bo i, med nødvendige boutgifter på 235.014 kroner i året. Det skiller lite ned til til vår kommune, Tønsberg. Tross null eiendomsskatt er det dyrere å bo i nye Tønsberg enn tidligere Re kommune som hadde eiendomsskatt.

– Det er blitt veldig dyrt å eie og ta vare på egen bolig. Vanlige boligeiere er opptatt av trygghet og forutsigbarhet, men på landsbasis har bokostnadene mer enn doblet seg de siste ti åra, sier distriktsleder for Huseierne i Vestfold, Christine Caspersen.

Dyrere å ha bolig

Huseierne har over 17.000 medlemmer i Vestfold og følger utviklingen i bokostnadene tett. I år bruker en vanlig familie 32 prosent av inntekten etter skatt til å dekke nødvendige boligutgifter.

Det viser ferske tall fra den årlige Bokostnadsindeksen fra forbrukerorganisasjonen Huseierne, utarbeidet av Samfunnsøkonomisk Analyse. Til sammenligning var andelen 22 prosent i 2020.

Det betyr at kostnader som renter og kommunale avgifter spiser en stadig større del av lønna di.

– Alvorlig utvikling

– Det er alvorlig at en økende del av lønna går med til å betale for boutgifter man ikke kan velge bort. Dersom denne utviklinga fortsetter, risikerer vi at mange ikke lenger har råd til å eie og ta vare på sitt eget hjem, sier distriktsleder for Huseierne i Vestfold, Christine Caspersen.

Til tross for forventa lønnsvekst vil norske husholdninger bruke om lag 30 prosent av inntekten etter skatt på bokostnader de kommende åra, i følge prognosene.

– Vi frykter at mange politikere ikke har et bevisst forhold til hva det faktisk koster i kroner og øre å eie sitt eget hjem i Norge i 2025.

Tønsberg leder an

– Når beslutningstakere ikke veit hvor mye husholdningene har igjen å leve for etter at boutgiftene er betalt, øker risikoen for at skatte- og avgiftspolitikken utformes og treffer feil. Det bekymrer oss, sier distriksleder Christine Caspersen i Huseierne.

I 2024 utgjorde bokostnadene for første gang over 200.000 kroner for en standard enebolig på 120 m2. Allerede i år kan summen stige til 230.000 kroner, ifølge prognosene.

Tønsberg ligger allerede over dette, ifølge de ferske tallene.

Mer enn dobla kostnader

Til sammenligning kosta det litt over 100.000 kroner å bo i 2015. På ti år har altså bokostnadene mer enn doblet seg. – Vi i Huseierne er opptatt av at alle skal kunne ha en trygg og stabil ramme for livet sitt.

– Det gagner både den enkelte og samfunnet som helhet. Husholdningene skal ikke måtte bære hovedansvaret for å bevare den norske boligmodellen, sier distriktsleder for Huseierne i Vestfold.

Bokostnadsindeksen inkluderer:

Rentekostnader

Kommunale gebyrer

Energikostnader

Forsikring

Eiendomsskatt

Vedlikeholdskostnader

