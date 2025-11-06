– Møt meg for en prat på en stubbe i skauen, da vel

Ung arena + holder til i by’n, reint fysisk. Men du kan ta kontakt og avtale et møte her i Re. Da blir det gjerne på en stubbe i skauen, en perfekt ramme for en prat, mener ungdomskoordinatoren i Re.

Randi Vermelid (38) ble i sin tid ansatt i tidligere Re kommune som ungdomskoordinator i Re. Og siden ansettelsen i 2019 har hun koordinert mange ungdommer ut i voksenlivet.

Jobben var opprinnelig tiltenkt det nye ungdomshuset på Revetal, som er blitt vedtatt og så stoppa – gang på gang. Men Randi har hele tida jobba minst like mye med ungdom som med ungdomshus.

Les om det i den ferske ReAvisa, og se Randi fortelle om det fantastiske tilbudet til Ung Arena + som alle bør kjenne til, i toppen av denne saken.

