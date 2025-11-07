15.000 har gått til Pål: – Det har kosta litt å bane vei

Revetal-behandleren har vært en pioner på flere vis: Han var den første, av i dag mange behandlingstilbud, på Revetal. Han var også blant de første i et fag som ble autorisert først for tre år siden. – Det har langt ifra vært noen dans på roser, sier pioneren som ble meldt til Helsetilsynet for sin praksis på Revetal.

Pål Hotvedt (69) bor på Duken og har drivi på Revetal helt siden 1982, han husker til og med datoen for åpningsdagen: 18. oktober 1982. Da var det ingen tilsvarende tilbud på Revetal, og en distriktslege i Våle var veldig positiv til å få en fysioterapeut til bygda.

– Jeg så etter et sted å starte opp og ble tipsa om Sjur Gran som bygde næringslokaler på Revetal. Det var full klaff, forteller Pål som fikk plass i kjelleren under banken, posten og Dallas. Hans tidligere lokaler er i dag blitt bygd inn av parkeringskjeller med næringslokaler og leiligheter i høyden.

Blant de aller første her til lands

I kjelleren sammen med ham var det også tannlege, dyreklinikk, frisør og også ei videosjappe. Fysioterapeuten, og etter hvert manuellterapeuten, flytta fra kjellerlokalene til Gamleveien da det nye treningssenteret sto ferdig, fortsatt samlokalisert med tannlege og andre helsetilbud.

Pål følte ikke han fikk full uttelling for fysioterapi og manuellterapi, så han skolerte seg videre også med osteopati. Han var i det aller første kullet som tok skolen her til lands. Noe mangla, og det fant han i osteopati.

– Jeg har alltid vært nysgjerrig og mener vel at vi aldri er helt utlært, sier mannen som pakka med seg flere lass med bøker fra lokalene sine på Revetal. Nå venter pensjonisttilværelsen, Re-avdelinga er avvikla.

– Tre autorisasjoner, som fysio, manuell og osteopat, det ga meg en trygghet. Og jeg må vel si at osteopati har gitt meg mest reint faglig, sier 69-åringen. Også mest trøbbel.

Meldt til helsetilsynet

Men osteopati var ikke en godkjent behandlingsform, den gangen han tok det i bruk. Etter fem år med studier tok han det i bruk i 1997, til sterk kritikk fra leger – også her i Re. Han ble anmeldt av tidligere kommuneleger. Fylkesmannen, nå Statsforvalteren, sendte saken videre til Statens helsetilsyn.

Der fikk han en irettesettelse: Han ble pålagt å adskille fysio- og manuellterapi fra osteopati. Dermed la han ned osteopat-tilbudet på Revetal og fortsatte med det på en klinikk på Teie.

De to praksisene måtte skilles, i to forskjellige kommuner. På Revetal ble det fortsatt fysio- og manuellterapi. – Jeg føyde meg etter helsetilsynets pålegg, forteller Pål.

Det skulle ta hele 25 år etter dette, før osteopati ble autorisert. Så på mange måter fikk han rett, det tok bare veldig lang tid.

Ingen dans på roser

– Det har ikke bare vært en dans på roser, forteller Pål. Han har alltid brent for forebyggende helsehjelp. Ikke bare behandle symptomet, men årsaken. Han har tenkt nytt og alternativt, og historien viser at det alternative etter hvert blir autorisert.

– Klart dette var kontroversielt, det å se sammenhenger som ikke var sett før. Det er fortsatt kontroversielt for noen. At fordøyelsesplager og halsbrann kan komme fra rygg og nakke, for eksempel.

Pål anslår at han har hatt 15.000 unike kunder. Flest lokale, men også mange som reiser langt for å bruke Revetal til smått og stort – og behandling. Han oppsummerer sine mange år på Revetal med et smil.

– Jeg har alltid jobba mye, det har vært en viktig del av livet mitt. Derfor er det veldig spesielt å gi seg, jeg har tross alt vært her i 43 år. Jeg savner kundene, det blir en tomhet, jeg føler på det, så det er litt rart.

Stadig flere helsetilbud i Re

Lokalene etter Pål Hotvedt sto ikke tomme en eneste dag, for der flytter en ny behandler inn og nå dobles kapasiteten på Revetal. Det blir stadig flere som driver med kropp og helse på Revetal.

Siste tilskudd er Ann Kristin Foss Holten (33) som slår seg sammen med Maria Dybdahl (44) som allerede har holdt til på Revetal noen dager i uka i ett par-tre år nå. Nå dobles kapasiteten på klinikken som vil kalle seg Revetal osteopati.

De holder til i treningssenter-bygget i Gamleveien 3 på Revetal sammen med Revetal fysioterapi AS, som de leier av. Re-åpning av klinikken er nå i starten av november 2025.

Les hele saken om både Pål og Ann Kristin og Maria i ReAvisa november 2025, du finner papiravisa i avishyller overalt i Re og omegn, og du kan lese papiravisa på nettavisa – gratis.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.