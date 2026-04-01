Re frivilligsentral: «Sammen for bygda»

Første forsøk i fjor ble en suksess, så nå gjentas det. Og du er velkommen, enten du var med forrige gang eller ikke.

– Hei, du som bor i Re og enten er engasjert eller ønsker å engasjere deg i aktiviteter som gjør bygda vår til et godt, flott, inkluderende og morsomt sted å bo. I fjor høst arrangerte Re frivilligsentral og ungdomskoordinatoren i kommunen det vi da kalte «dialogkafé».

– Det var for å samle alle frivillig engasjerte i bygda vår, og det var et stort ønske fra de som deltok at det skulle bli tradisjon og møtes på denne måten ett par ganger i året, forteller Rina Winnem-Tønder på Re frivilligsentral. Nå er navnet «Sammen for bygda», innholdet er det samme.

Ny samling – for absolutt alle interesserte

– Vi ønsker derfor å invitere til en ny samling onsdag 29. april klokka 18.00 til 20.00, og du kan komme uansett om du deltok på forrige møte eller ikke, inviterer Rina via ReAvisa.

– Vi er stolte av det engasjementet som allerede finnes og alt innbyggere får til her i Re og ønsker nå å legge til rette for at flere møtes på tvers for å dele idéer og utforske videre sammen.

– Kanskje ønsker du å samarbeide med flere på et prosjekt? Kanskje er du en innbygger eller forening med nye gode idéer eller kanskje du er nysgjerrig på hva som finnes i Re som du kan være med på? Kanskje står vi med noen av de samme utfordringene som er enklere å løse i felleskap?

– Sett av kvelden og spre ordet

Frivilligsentralen vil holde åpent én time etter arrangementet er ferdig, fra klokka 20.00 til 21.00, dersom det er behov og ønske om å knytte tettere kontakter og avtale videre mellom de som vil samarbeide med framover.

Det blir servert kaffe/te og litt snacks. Re frivilligsentral ligger på Brårsenteret, det gamle Re bibliotek.

– Sett av kvelden og spre ordet – vi håper å se deg, inviterer Rina via ReAvisa.

Reetablering av Re frivilligsentral

Nyheten om reetableringa av Re frivilligsentral kom høsten 2024. Rina Winnem-Tønder ble ansatt som leder. Anne Gro Dahl, som bygde opp den første frivilligsentralen i bygda – og en av de første i Norge, var veldig glad for å se at sentralen ble reetablert.

Så ble det invitert til idemyldring med svært stort oppmøte. Forslagene ble sortert og etter hvert silt ut til noen satsinger som de frivillige sjøl vil jobbe med. I fjor våres var det snorklipp og offisiell åpning.

Siden har det vært full fart på frivilligsentralen, med mange frivillige og flere tilbud og aktiviteter i gang. Du kan lese mer om Re frivilligsentral i ReAvisa-arkivet.

