– Oljekrisa fører til rekordhøyt elbil-salg

Rekordhøyt elbilsalg i mars, kan Christina Bu fra Re, leder i Elbilforeningen, konstatere. Her i Vestfold er 98,7 prosent av alle nybiler solgt drivi av elektrisitet.

1. april 2026 er tallene for mars-måned klare, og det er ingen aprilspøk: Elbilandelen i nybilsalget i mars endte på rekordhøye 98,4 prosent for landet som helhet og 98,7 prosent for fylket vårt.

– Jeg tror oljekrisa gjør at flere ønsker å bytte ut fossilbilen med en elbil, sier Christina Bu fra Re, leder i Norsk elbilforening. – Vi elektrifiserer bilparken i et imponerende høyt tempo, og det er gledelig å se at hele landet er med. De som fortsatt hevder at elbil er byfenomen tar feil.

Bra for det elektriske bruktbilmarkedet

Økte oljepriser har gjort at pumpeprisen for bensin og diesel har skutt i været. – Jeg forstår at dette er krevende for de som kjører fossilbil. Situasjonen viser hvor viktig det er at vi holder stø kurs i elbilpolitikken slik at flere får råd til å bytte til et miljøvennlig bilalternativ og bli mindre oljeavhengige, mener Christina.

Dagens tall er også godt nytt for bruktbilmarkedet, mener hun: – At nybilmarkedet er helelektrisk betyr at tilgangen på elektriske alternativer i bruktbilmarkedet også øker raskt.

– Folk flest kjøper brukt bil, så dette gir mange flere muligheten til å velge en elbil.

