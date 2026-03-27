En ATV involvert i ei alvorlig trafikkulykke

En ATV er involvert og ulykken framstår som alvorlig, melder Politiet i Sør-Øst.

Klokka 19.12 fredag 27. mars 2026 melder operasjonssentralen i Politiet i Sør-Øst ved operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud om ei trafikkulykke på Ramnesveien:

– Nødetatene rykker ut. En ATV er involvert og ulykken framstår som alvorlig, heter det i første melding fra politiet. Ulykken skal ha skjedd ved Jaresletta i Ramnes.

Livet sto ikke til å redde

De første nødetatene var på plass kort tid etter første melding om ulykken. Det ble gitt førstehjelp på stedet og luftambulanse rekvirert, men livet sto ikke til å redde.

ATV-kjøreren ble erklært død av lege på stedet før helikopteret rakk å lande. De pårørende er blitt varsla om dødsfallet, melder politiet rett før klokka 20.00.

Årsaken er ikke kjent, ifølge NRK (ekstern lenke) skal det kun være det ene kjøretøyet involvert i dødsulykken.