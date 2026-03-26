Dato: av

Politiet reiste til Re VGS: Kontrollerte 72 kjøretøy

En fikk førerkortet sitt tatt i beslag etter å ha kjørt i 99 km/t i 60-sone.

Utrykningspolitiet gjennomførte i dag en trafikkontroll ved Re videregående skole, med fokus på moped, lett-MC, UTV og ATV. De kontrollerte 72 kjøretøy.

UP melder også at det ble gitt tre forenkla forelegg for høy hastighet, der en person fikk førerkortet sitt beslaglagt grunnet 99 km/t i 60-sone.

Da lokalavisa spurte hvor politiet burde avholde flere kontroller, var mange av svarene fra våre lesere «langs skoleveien til Re VGS-elever».

UP I RE: Kjøretøy ble kontrollert og farta ble målt. Illustrasjonsfoto: Stian Ormestad, ReAvisa.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?
REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.

Sjekk hvor du finner ReAvisa.

Les papiravisa på nettavisa – gratis.

