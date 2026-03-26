Første pubkor i Re: – Med så mange gode tilbake-meldinger kan det jo hende at det blir en årlig greie?

Rundt 200 sang av full hals – og det trestemt. Dette var første gang, men neppe siste gang, det blir pubkor i Re.

Kvinnekoret fra Re, bare kalt Koret, sang først en låt, før hele salen med kor og publikum skulle lære seg Toto sin «Africa». Med dirigent Marianne Skui og Truls Gran på piano, som alltid stiller opp når man spør, så ble dette en suksess. Kurt Skjølberg stilte opp både med rigging av ekstra scene, lyd, lys og alt.

– Stas å arrangere når alt går så bra, folk fra fjern og nær stiller opp og koser seg med sang og musikk, forteller Annette Bræin-Stokland på vegne av koret, som sender en stor takk til alle som bidro.

Første gang, men neppe siste gang

Rundt 200 kom, og de var i alderen fra 20 til 80 år. Folk storkosa seg gjennom en kveld med sang og sosial hygge. Koret ønska velkommen med å synge «Girls just wanna have fun» – som er sjølve mottoet til koret.

Etter «Africa» var det lagt opp til skravling og allsang. «Se ilden lyse», «Optimist» og flere gode slagere ble syngi med stor glede i storsalen utover kvelden.

Tilbakemeldingene var gode over hele linja: – Med så mange gode tilbakemeldinger kan det jo hende det blir en årlig greie?

