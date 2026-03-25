Ny løpefest denne våren: – Går mot ny deltakerrekord

I fjor var første gang, nå gjentas det: Det blir nok en gang halvmaraton på kristihimmelfartsdag. Påmeldingene renner inn fra folk som vil løpe ei rask løype i Re.

Sander Stokke er blant initiativtakerne til Revetal halvmaraton. Han håper både løpere og publikum vil være med å skape folkefest i år igjen. Det første året i fjor viste at arrangementet traff bredt, akkurat som de hadde håpa på.

Løpere var både lokale og det kom deltakere langveisfra for å oppleve den raske løypa langs Bispeveien. Nå sikter folka bak løpefesten mot ny deltakerrekord.

Reiser langt for å løpe i Re

– Flere hadde reist i mange timer for å delta. Lengst reisevei hadde et par fra Trondheim, som reiste til Revetal kun for dette løpet. Det synes vi er utrolig stas, forteller Sander til ReAvisa.

Mange fra nærområdet deltok også. Totalt var det mer enn 400 påmeldte i fjor, til halvmaraton og 5-kilometer. I år er påmeldingen allerede oppe i rundt 200, såpass lenge før.

Halvmaraton er 21 kilometer, i tillegg blir det også i år en 5-kilometer, og det blir også et gratis barneløp. I fjor var det mange ivrige barn til start, nærmere 100 deltakere.

– Barneløpet er noe av det koseligste med hele dagen. Det skaper liv og aktivitet rundt Re-torvet og gir de yngste en fin opplevelse.

Gode samarbeid i bygda

Det er i år som i fjor flere samarbeid med andre lokale aktører. IL Ivrig stiller igjen opp og drifter kiosken. Arrangementet er helt avhengig av gode krefter lokalt, med spons og støtte av flere slag.

– Vi er utrolig takknemlige for alle som bidrar. Uten lokale bedrifter hadde dette ikke vært mulig å gjennomføre, understreker Sander i prat med lokalavisa.

Også naboer og lokale langs løypa bidro i fjor, blant annet med tilgang på vann og masse heiarop, forteller Sander på vegne av Revetal halvmaraton.

Arrangementet har base på Revetal, og løypa går oppom Svinevoll. En flat og fin trasé. Årets dato er torsdag 14. mai 2026.

Veldig rask trasé

Da ReAvisa skreiv om Revetal halvmaraton første gang før arrangementet i fjor, fortalte initiativtakerne bak, Remi Kleppan og Sander Stokke, at ideen dukka opp i februar og så gikk det kjapt til realisering av ideen i mai i fjor.

Tanken bak var å skape en arena for rekorder og mestring: – Løypa har få høydemetre og svinger, derfor innbyr den til raske tider, fortalte de til ReAvisa den gang.

– Samtidig er dette er et løp for alle, så den raske traseen kommer godt til nytte.

– Enten man skal sette ny rekord, eller fullføre for første gang.