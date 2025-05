270 påmeldt til tidenes første Revetal halvmaraton

Om akkurat ei uke, på Kristihimmelfartsdag, blir det en helt ny løpefest i Re med Revetal halvmaraton. Det har vært kort tid fra ideen kom i februar til realisering nå i slutten av mai.

Kristihimmelfartsdag torsdag 29. mai 2025 går tidenes første Revetal halvmaraton av stabelen. I tillegg til halvmaraton inviteres det til 5-kilometer og gratis barneløp. Startskuddet går klokka 10.00 på 5-kilometer, klokka 10.45 på barneløpet og klokka 11.00 på halvmaraton.

Initiativtaker er Remi Kleppan og Sander Stokke. Ideen kom så seint som i februar, og det var derfor ikke mulig å få et idrettslag med som arrangør i år. Derfor arrangerer de løpet i egen regi, men ønsker å få med et idrettslag som arrangør neste år.

Gode samarbeidspartnere gjør det mulig

– Det er viktig for oss at dette gagner idrettslagene og lokalmiljøet. Derfor er vi glad for å ha med IL Ivrig for å drifte kiosken, så vi håper folk kommer og støtter Ivrig med å legge igjen penger i kiosken. Neste år ønsker vi å få med et idrettslag som arrangør av selve løpet.

Initiativtakerne berømmer hvordan lokale bedrifter har bidratt til å gjøre arrangementet mulig. – Vi har ingen sponsorer som bidrar økonomisk, men mange bedrifter som er samarbeidspartnere. Vi hadde ikke klart å arrangere uten lokale bedrifter.

– Alle pengene vi får inn i startkontingent går til å gjennomføre arrangementet, så vi er veldig takknemlig for at bedrifter hjelper oss å lage en god ramme rundt.

Ei løype som innbyr til personlige rekorder

Start og mål er ved Re-torvet. Løypa går på gang- og sykkelstien langs Bispeveien mot Svinevoll, med vending ved bensinstasjonen på Svinevoll. Så tilbake langs Bispeveien til runding rundt rørleggeren Gran VVS, før løperne legger ut på ei ny runde. 5-kilometeren løpes i samme trasé, men vender tidligere på Bispeveien.

– Løypa har få høydemetre og svinger, derfor innbyr den til raske tider. Samtidig er dette er et løp for alle, så den raske traseen kommer godt til nytte, enten man skal sette ny rekord, eller fullføre for første gang.

Det blir medalje til alle barna i barneløpet. Ei uke før den første Revetal halvmaraton er det 270 påmeldte, noe arrangørene er godt fornøyde med.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.