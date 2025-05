Re-gutten sikra seg den gule ledertrøya i årets Norgescup-åpning: – Litt overraska sjæl, egentlig

Elias (17) er på vei til Belgia for å sykle ett av de aller største junior-rittene, men tross alt han får oppleve og alle steder han får sykle – de beste veiene er fortsatt her hjemme i Re.

Elias Gran Hermansen (17 – veldig snart 18) sykler for Flanders U19 academy i år, dette er ungdomssatsinga til det kjente belgiske laget. Nordmannen og Re-gutten er en av 12 talenter, de andre er fra Belgia, Estland og Israel.

Her hjemme har Elias vært med i toppen av sine aldersklasser hele veien, men han har aldri vinni et så stort ritt før som han vant sist helg. Da ble det seier i Norgescup-åpninga og gul ledertrøye.

Går med mange helger og mye fritid

Elias er ganske rolig på det sjøl, han lar seg ikke jasse opp så veldig. – Jeg vil jo vinne, men det er mest for moro – jeg hadde aldri drivi med dette uten at det er morsomt. Derfor bruker jeg så mye tid på det.

Det går med alt fra tolv til tjue timer i uka til trening, det er på Norges toppidrettsgymnas (NTG) på Kongsvinger, med laget i Belgia, eller hjemme i Re. Seinest for ett par uker siden var han med Re SK på ei søndagsøkt her hjemme.

– Klart man ofrer noe, det går med mange helger og mye fritid. Men det er også mye sosialt og gøy i sporten, det blir mange helger i Belgia og på samlinger og ritt.

Hele familien er med og heier

Når lokalavisa er innom, pakkes det til Gent Wevelgem, en klassiker for proffene, og til helga skal juniorene konkurrere i ett av det aller største rittene. Elias får med seg pappa Magnus, som tar ut avspasering fra jobb. Ofte er også mamma Merete med, og ikke minst storesøster Emma.

– Emma er vel nesten mest ivrig av oss alle, sier Elias, takknemlig for støtten fra hele familien. Også besteforeldrene stiller opp, de har vært med til Belgia og heia tidligere.

Etter ritt kommer det melding, enten det har gått bra eller dårlig. – Da kommer det noe hyggelig, uansett, forteller Elias. – De ser det alltid med litt andre øyne enn meg.

– Hadde ikke helt trua før start

Etter å ha vært med i toppen hele veien, men sjelden vært helt best – bare nesten – så smakte det godt å vinne i Norgescup-åpninga: – Jeg hadde ikke helt trua før start. Jeg var veldig overraska da jeg fikk kjøre aleine inn til mål.

– Det var veldig gøy, en følelse jeg ikke har kjent på så ofte, egentlig, sier en rolig og fattet Re-gutt etter bragden. Det var tre ritt i den første Norgescup-helga, der det også ble tredje- og tiendeplass.

Sammenlagt med seier pluss en tredje- og en tiendeplass ligger Elias nå på andreplass i Norgescupen, som går over fem helger i år.

Plukka opp av talentspeidere i Belgia

I løpet av den kommende helga fyller han 18 år, det skjer søndag 11. mai 2025, under sykkelrittet Gent Wevelgem. Han håper det blir mer å feire enn bare bursdag. Utenlandseventyret starta da han, gjennom NTG, fikk sykle for UNO X. Han har også blitt tatt inn til testing for juniorlandslaget, med svært gode resultater.

Slike resultater saumfares av talentspeidere og Elias ble forespurt om å sykle for Flanders, det er et trangt nåløye å komme gjennom. – Det er veldig gøy å få den muligheten, forteller Re-gutten til ReAvisa.

Den beste plasseringa så langt er en sterk 8. plass, pluss en del andre gode prestasjoner helt på høyde med de beste. Elias sykler for seier, enten det er her hjemme i nasjonale mesterskap eller det er i utlandet.

– All ære til Re sykkelklubb

Re sykkelklubb er klubben i hans hjerte, sjøl om han nå sykler for Flanders internasjonalt og Ringerike sykkelklubb nasjonalt. Det var i Re SK alt starta, da han var rundt 8 år gammel.

I Re SK var han med på alt, både terreng og landevei. Han var med da Re SK sykla hele Re, alle veier, i korona-tida. Det har vært mye moro med sykkel, her i hjembygda.

– All ære til Re SK, forteller pappa Magnus, som også starta med sykkel som sport og hobby da Elias og dattera Emma starta med det.

Med på klubbmesterskap og treninger

Familien Gran Hermansen var ingen sykkel-familie før det, – jeg fulgte ikke med på sykkel i det hele tatt, forteller pappa Magnus. – Alt er på grunn av Re sykkelklubb og alle vennene vi fikk der.

– De dro i gang en hel masse og klubben er supergod på å følge opp. En skikkelig god rekrutteringsklubb som heier sine videre, mener pappa Magnus.

Elias er fortsatt med på klubbmesterskap og noen treninger når han er hjemme. Re sykkelklubb er noe helt spesielt.

En aktiv familie på fire

Og veiene her i Re er de beste, uansett hvor han ellers får prøve seg på sykkelsetet. – Det er ikke mye som slår det, her har vi mye variert terreng og fine, forskjellige veier, med fortsatt ganske lite trafikk.

Elias har hatt sykkel som hobby i rundt ti år nå, og det har blitt stadig mer seriøst. Han gikk på Wang ung i Tønsberg og videre til NTG på Kongsvinger, og det var i den overgangen at det ble mer seriøst.

Da ble det å slutte med fotball og alt annet han dreiv med, sykkelgarasjen hjemme på Sørby vitner om en aktiv familie. Her er det diplomer, startnummer og minner fra mange idrettsarrangement.

Mange som følger med her hjemme

Alt fra Re-mila, fotball for Elias og håndball for storesøster Emma, langrenn, med mer – men aller mest sykkel. At drømmen nå er å bli proff, er det ingen tvil om: – Det er jo det jeg har lyst til. Nå får jeg muligheten i store ritt, og får jeg til noe bra der, så kanskje det blir noe videre, sier Elias.

Han har en god heiagjeng i ryggen i gamle-klubben Re SK som deler flittig om resultatene til alle som starta i den lokale sykkelklubben. – Ikke dumt det, at det er mange som heier, sier Elias.

– Jeg merker at det er flere som følger med og det er jo moro, hilser han til heiagjengen hjemme i Re. Og det blir noen muligheter til å se Elias konkurrere ikke så langt unna Re denne sesongen.

Flere ritt «rett borti gata»

For eksempel helga 23. til 25. mai 2025 er det et ritt i Oslo som blant annet går rundt Akershus festning, her er det både NM og Norgescup. Elias forteller at målet her er å sykle med den gule ledertrøya igjen.

Årets Norgescup skal avgjøres i Grenland ved sesongslutt, det er heller ikke lange svippen fra Re.

Det skal også sykles NM i Hønefoss i slutten av juni.

Kan ses på hjemmebane i Re

Den beste muligheten for reinger er kanskje Vestfold 2-dagers her hjemme i Re, med base på Undrumshøy i Undrumsdal.

Her skal Elias delta, så sant det ikke krasjer med noe han skal delta på med landslag eller klubblag.

Dette arrangeres i år lørdag 21. og søndag 22. juni 2025.

Heiagjengen er ikke overraska

– Ja, detta er moro!, sier en begeistra Henning Larsen, lokal sykkelildsjel som følger tidligere Re SK-medlemmer tett videre i deres karrierer. – Dette er en ung kar som var litt forsiktig i starten, men nå er i ferd med å etablere seg i toppen blant juniorene i Norge.

Henning mener det er supert og helt på sin plass at han får prøve seg i Belgia, og poengterer at Re-gutten blir lagt merke til av lag som UNO X og det norske landslaget her hjemme.

Mens Elias sjøl ble overraska over sin seier i Norgescup-åpninga, så deles ikke den overraskelsen av Henning og heiagjengen her hjemme i gamleklubben Re SK: – Han er veldig beskjeden.

Les mer om Re sykkelklubb i ReAvisa-arkivet.

