Anne Gry har runda skole-Re – nå er ny rektor ansatt

Anne Gry Kaldager trer inn i pensjonistenes rekker denne sommeren, etter å ha jobba ved alle fire kommunale barneskoler i Re og vært rektor på tre. Nå er hennes etterfølger klar.

Da Anne Gry Kaldager (62) ble ansatt som rektor ved Ramnes skole for fem år siden, var det hennes fjerde skole som ansatt og tredje som rektor i Re.

Hun starta som inspektør på Kirkevoll skole, så rektor på Solerød skole, så Røråstoppen skole, og avslutningsvis de fem siste åra som rektor på Ramnes skole.

Samhold og hjelpsomhet

Anne Gry er fra Barkåker opprinnelig, men flytta for førti år siden til Re og har blitt her. Både med bolig og arbeid, der hun har jobba for samme kommune under skiftende navn hele tida.

– Det må jo bety at du trives og har det bra?, spurte ReAvisa for fem år siden:

– Ja, jeg opplever en raushet og et godt samarbeid. Det er et samhold og en hjelpsomhet som jeg setter pris på. Mellom skoler, men også i bygda generelt.

Etterfølgeren er klar

Anne Gry har mot slutten av arbeidslivet, før nå pensjonisttilværelsen venter fra sommeren av med ferie og avspasering til gode, hatt en femårsintervall på de forskjellige skolene.

Det er nå klart at hun vil bli etterfulgt av Jorunn Smith, som starter som rektor ved Ramnes skole fra 1. august 2025, ifølge ei pressemelding fra Tønsberg kommune:

Jorunn er 40 år, bosatt i Holmestrand kommune, og hun kommer fra stillingen som undervisningsinspektør ved Ekeberg skole i Holmestrand.

Gleder seg til å være på lag

Den påtroppende Ramnes-rektoren har erfaring som lærer fra barne- og ungdomsskole og har tidligere vært avdelingsleder ved Høvik skole i Lier kommune. I tillegg til allmennlærerutdanning, har hun master i pedagogikk med spesialisering i kommuneledelse.

– Vi hadde sterke søkere til denne stillingen og jeg er glad for at vi har fått en erfaren og faglig dyktig skoleleder til å lede allerede solide Ramnes skole videre i tida som ligger foran oss, sier kommunalsjef Espen Irving Riiser i pressemeldinga (ekstern lenke).

Den påtroppende Ramnes-rektoren forteller at hun gleder seg til å være på lag med Ramnes skole og Tønsberg kommune fra og med august i år.

