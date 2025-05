Løpskarusellen er i gang på Bibo

På den varmeste dagen så langt i år var det klart for den første løpskarusellen på Bibo. 11 ble med på løpeturen, neste gang satser de på å være dobbelt så mange og vel så det.

Med overtakelsen av Re-mila i IL Ivrig-regi har denne delen av IL Ivrig fått en liten vitamin-innsprøytning, og gamle, gode ideer blir børsta støvet av igjen – etter at friidrettsgruppa har liggi litt nede for telling de siste åra.

En av ideene som ble lufta i forbindelse med den høytidelige overrekkelsen av ansvaret fra Re friidrett til IL Ivrig, var nettopp løpskarusellen på Bibo.

Satser på dobbelt så mange og vel så det

Den første kvelden var tirsdag denne uka 20. mai 2025, med 24 ganske så varme grader – som likevel ikke klarte å hindre en vellykka og forsiktig start med 11 deltakere på løpeturen.

– Neste runde med løpskarusell blir tirsdag 10. juni. Og da håper vi at nyheten har spredd seg, slik at vi får med oss opp mot det dobbelte og vel så det, melder IL Ivrig. – Spre budskapet, vi gleder oss til neste gang.

I invitasjonen skriver idrettslaget: Bli med på oppladning til Re-mila 28. september 2025, med en morsom og sosial løpskarusell med fire lavterskelløp for alle aldre, gratis deltakelse og god stemning.

Tre tirsdager til før Re-mila

Løypa går i variert terreng over 2,5 kilometer med mulighet for en eller to runder. De yngste løper en kortere løype på stadion. Det er gratis, altså ingen startkontigent.

Første dato var tirsdag denne uka 20. mai, neste løpskarusell er tirsdag 10. juni, så tirsdagene 26. august og 16. september 2025.

Det skjer på Bibo idrettspark i Våle, med påmelding fra klokka 18.00 og start klokka 18.30 de nevnte tirsdagskveldene.

