Idrettsmerke-prøvene er i gang igjen

Våren er her og det er tid for idrettsmerkeprøver igjen, melder de Idrettsmerke-ansvarlige i IL Ivrig og Ramnes IF til ReAvisa tidligere i våres: Prøvene starta opp på Bibo i Våle onsdag 21. mai og de starter opp på Ramnes skole rett over helga, mandag 26. mai 2025.

Begge steder skjer dette fra klokka 18.00, mandager og ondsdager. På Bibo er siste prøvedag før ferien 18. juni, med oppstart igjen 20. august. Ramnes har prøver ut juni, men ikke Sankthansaften, og starter opp igjen 18. august. Begge steder holdes det prøver fram til 1. oktober.

Mye å velge i mellom

Prøvene til idrettsmerket for voksne består av en spenstprøve, en hurtighetsprøve, en styrkeprøve og en utholdenhetsprøve. Det er mange forskjellige øvelser å velge mellom, så de fleste vil nok finne noe som passer for dem.

Idrettsmerket for voksne kan tas fra det året man fyller 16 år, og kravene blir lettere jo eldre man blir. Man kan avlegge alle fire prøvene på samme dag, eller man kan dele det opp over flere ganger.

De som vil sykle til spurt- eller utholdenhetsprøve, må ta med sykkel, minner de Idrettsmerke-ansvarlige om.

Samarbeid i Re

Hvis det ikke passer å ta prøvene på mandager i Ramnes, kan man avlegge prøver på Bibo på onsdager, og visa versa. Resultatene blir oversendt til «din» klubb.

Idrettsmerkeansvarlig i Ivrig er Lillian Holtung og idrettsmerkeansvarlige i Ramnes IF er Tore Finnerud og Synnøve Finnerud.

