Leserinnlegg: Høyre med fantasillioner til kommunene

Høyres ordfører i Tønsberg har frekkhetens nådegave. «Frekk som flatlusa» sa vi, der jeg kommer fra. Frank Pedersen var lynraskt ute med en kommentar til regjeringas forslag til revidert statsbudsjett, skriver Heming Olaussen.

Krokodilletårene trillet; «Jeg er skuffet over at det ikke er rom i budsjettet for en styrking av kommuneøkonomien», skriver han i et innlegg i ReAvisa 16. mai 2025. Så flott.

Det må jo bety at hans parti – Høyre – har tenkt å styrke kommune-økonomien, bare de kommer i regjering? Hvis ikke, er jo Franks skuffelse bare spill for galleriet – dvs. velgerne.

Finner ikke spor av styrking av kommuneøkonomien

Jeg har lest Høyres forslag til arbeidsprogram for 2025-29, altså kommende stortingsperiode. Programmet de går til valg på. Som de vedtok for noen uker siden. Jeg finner ikke spor av noen styrking av kommuneøkonomien i de prioriteringer Høyre sjøl framhever som deres viktigste.

Men om man har en velutvikla fantasi og legger veldig mye godvilje til kan man – kanskje – si at de har noen fantasillioner å tilby?

For eksempel vil Høyre:

Ha flere (frivillige) kommunesammenslåinger. Det skal gi innsparinger gjennom stordrift, forstår vi. Noen spørsmål til Pedersen: Hva er det ved kommunesammenlåinga med Re som gir grunnlag for å tro at nye sammenslåinger skal gi bedre økonomi for Tønsberg kommune? Og: Hvilken kommune er det Tønsbergs ordfører nå mener at vi bør slå oss sammen med? Færder? Hvordan står det til med økonomien der?

Så kjører Høyre på med slagord. De vil ha «forenkling» og dessuten «bekjempe sløsing». Javel. Nå har ordføreren hatt 2 år på seg til å bli riktig godt kjent med Tønsberg kommunes drift og administrasjon. Hvor konkret mener han det sløses? Hvor mye penger ser han for seg at vi kan spare med et anti-sløseprogram for Tønsberg kommune? Konkrete svar, ikke svada, etterlyses.

Så vil Høyre ha en nasjonal kuttkommisjon, noe a la Elon Musk. Den skal legge fram årlige forslag til kutt i offentlig sektor. Har Frank Pedersen noe å bidra med her? Hva er det han mener bør kuttes i Tønsberg som ikke allerede ligger inne i de tiltak som foreligger i vedtatte budsjetter og planer? Eller er dette også bare påfunn, som skal bidra til alle fantasillionene Høyre drømmer om?

Rosinen i pølsa er sjølsagt: Skattelette! Til alle. Så fint. Så kan vi alle få mer i pungen. Men hva med de tjenestene vi trenger fra kommunen, og som barn og unge, eldre, sjuke og mennesker med funksjonsnedsettelser trenger aller mest. Er det ikke skatteinntekter som finansierer det aller meste av det kommunen driver av tjenester? Og når de blir svekka – hvordan forklarer ordføreren at kommunens tjenester kan bli bedre? Eller skal de bli dårligere?

Burde egentlig klappe i henda

Høyre er et parti med en ideologi. De mener det er de rike som skaper verdiene. Ikke arbeidsfolk. De har en fiendtlig innstilling til offentlig sektor generelt, og mener private skal premieres. Det er jo en ærlig sak.

Men de dobbeltkommuniserer når de i neste omgang klager på at regjeringa ikke styrker kommuneøkonomien. Egentlig bør de klappe i henda, for en svekket kommuneøkonomi åpner jo for at private kan overta.

Rent bortsett fra at dette sjelden blir billigere for kommunen, kan de jo hente anerkjennelse fra venner og bekjente som driver disse private bedriftene innen barnehage, skole og eldreomsorg.

Så hvilken fot står du egentlig på, Frank?

Til og med privatøkonomisk lønnsomt kan det jo være for høyrepolitikere å bidra i private bedrifter samtidig som de er politikere, noe vi nylig har sett i tilfellet

Linda Hofstad Helleland (ekstern lenke).

Så hvilken fot står du egentlig på Frank: Den som vil ha skatteletter, forenkling og anti-sløsing? Eller den som vil ha økte statlige overføringer til kommunene?

Spør på vegne av flere.

Heming Olaussen, Re, medlem av SV.

