Leserinnlegg: Revidert nasjonalbudsjett gir ingen økonomisk pustepause for Tønsberg

Som ordfører i Tønsberg er jeg skuffet over at regjeringens reviderte nasjonalbudsjett ikke gir rom for reelle forbedringer i kommuneøkonomien, skriver Frank Pedersen (H) i anledning revidert nasjonalbudsjett i dag, fredag 16. mai 2025.

Alt om 17. mai i Re: Les papiravisa på nettavisa – mai 2025

Dette er et leserinnlegg og gir uttrykk for innsenderens meninger og standpunkt.

Selv om regjeringen foreslår en økning i de frie inntektene til kommunene på mellom 4,2 og 4,9 milliarder kroner, vil hele veksten i realiteten gå med til å dekke økte pensjonskostnader.

Det betyr i praksis at Tønsberg kommune ikke får én krone i reelle frie midler til å møte befolkningsvekst, demografiendringer eller økte forventninger til tjenester.

Et budsjett som bidrar til økt press i økonomien

Å kalle dette frie midler er å pynte på virkeligheten. For oss i kommune-Norge er det klart: Regjeringen lover mer enn den leverer. På den ene siden er det selvsagt bra at staten tar ansvar for å dekke de økte pensjonskostnadene.

Men vi står fortsatt igjen uten handlingsrom til å styrke skole, eldreomsorg og forebyggende arbeid for barn og unge. Det er også verdt å merke seg at dette er et budsjett som bidrar til økt press i økonomien.

Dermed skyves et mulig rentekutt lenger frem i tid. Det er dårlig nytt for alle med boliglån – og mange familier i Tønsberg vil merke dette på lommeboka.

Det motsatte av hva kommune-Norge trenger

Samtidig ser vi at trygdebudsjettet fortsetter å vokse kraftig, mens stadig flere faller ut av arbeidslivet. Jeg er bekymret for alle de som står utenfor jobb, og savner en mer offensiv arbeidslinje fra regjeringen. Å få flere i arbeid burde være jobb nummer én.

Tønsberg er en kommune med vilje og evne til å utvikle gode tjenester og trygge lokalsamfunn – men vi trenger reell støtte fra staten, ikke bare kompensasjon for økte kostnader. Vi kan ikke fortsette å møte nye krav med gamle rammer.

Tønsberg og resten av kommune-Norge trenger forutsigbarhet, ansvarlighet og økonomisk handlingsrom. Dette budsjettet gir oss det motsatte.

Frank Pedersen (H)

Ordfører i Tønsberg kommune.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.