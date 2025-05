Her heises flagget – det får strekt seg godt ut i vinden

Strålende sol, men noen skikkelige vindkast. Ingen fare for at flaggene blir hengende rett ned, hvert fall.

17. mai er i gang, tradisjonen tro med flaggheising i Revetalparken til fanfare fra Blågjengen. Det skjedde presis klokka 08.00 på den store dagen.

Som alltid hadde et lite, men ivrig, publikum møtt opp. Det blir langt mer folksomt på Revetal seinere i dag, da hele Re skal samles for et stort og flott 17. mai-tog.

Du finner alt om 17. mai-feiringa i Re, tradisjonen tro, i mai-avisa. Og her på nettavisa kan du se bilder fra feiringa, det kommer også video fra 17. mai-toget.

