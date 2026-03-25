I år blir det 17. mai-kor for full hals

Initiativet ble løfta i lokalavisa, og nå blir det noe av. Det forteller trioen bak ideen om et 17. mai-kor i Re, som gjerne tar i mot flere sangglade til neste samling i Revetalhagen.

Ellen Rying, Tove Adamsrød og Heidi Halvorsen har gått sammen og realiserer nå 17. mai-koret i Re. Kor-feberen herjer i bygda vår, som kjent. Ideen kan du lese mer om i denne ReAvisa-saken.

Dette skal være så lavterskel som det går an å få det, alle kan bli med – bare du er glad i å ta en trall. Det trengs ikke mye øving, det blir kjente og kjære sanger som alle har hørt – og syngi – før.

Alt klart for en ny samling

Første samling ble annonsert i ReAvisa, og den var nå tidligere i mars. Nå er dato satt for neste samling, det blir klokka 19.00 mandag 13. april 2026 – også da i Revetalhagens Låhnehus.

To av de tre initiativtakerne synger allerede i VåRa-koret, alle tre er musikkinteresserte og driver med musikk. De har trua på et trivelig innslag på 17. mai med stemmer fra alle generasjoner.

Også Re bygdeungdomslag og Re-russen er med på moroa, forteller de.

Haugevis på en haug

I møte med 17. mai-komiteen for feiringa her i Re, ble det bestemt at koret kan stå på en høyde ved Brår og synge der før 17. mai-toget kommer fra Revetal. – Så skal vi hive oss med og bli med på toget tilbake til Revetal.

Det forteller Heidi Halvorsen, en av initiativtakerne, til ReAvisa. Hun understreker at det aldri kan bli for mange, alle er velkomne med i 17. mai-koret.

Er du interessert i å henge med, så kan Heidi kontaktes på epost himmeljenta@gmail.com og telefonnummer 906 69 713.

