Mye bra spill, stor stemning både på banen og tribunen – mange hadde tatt den lange turen for å heie fram våre lag.

– Da er NM for J15 og G15 over, etter fire lange dager på reise og oppi Molde er nå spillere og støtteapparat og foreldre tilbake, melder Jan Gunhildstad, leder for IL Ivrig volleyball, til ReAvisa.

Les mer om NM-deltakelsen her, ikke siden 2008 har IL Ivrig kvalifisert seg til NM. Individuelt har klubben nå mange talenter som har vært med på regionale talentsamlinger. Christian Scott Broen (15) er tatt ut til en landslagssamling i påska for Norge U18, lese om Christian i den ferske ReAvisa på papir.

Kort om kampene:

Våre jenter spilte to meget gode kamper i puljespillet på fredag, vant begge og vant dermed sin pulje og gikk rett til 1/8-delsfinale på lørdag formiddag. Der møtte de Asker VBK og vant første sett overbevisende 25 – 11. Tapte deretter andre sett 22 – 25, og så ble det et meget nervepirrende tiebrak som normalt spilles til 15 poeng. Man må imidlertid vinne med to poeng og her var det så javnt og spennende – før Asker VBK trakk det lengste strået med 21 – 19. Ivrig-jentene måtte da spille om plassene 9 – 16 , der tapte de første kamp, vant andre kamp, tapte den siste – dermed 14. plass totalt. Guttelaget: Fikk en tøffere start og tapte begge puljekampene fredag – men uten å bli utspilt. Vant seint fredag kveld 1/16-delsfinalen mot Holstad VBK med 2 – 0. Dermed 1/8-delsfinale lørdag formiddag, men der møtte de en puljevinner ved Kristiansand SVBK som er meget gode. Det ble 0 – 2-tap for Ivrig-gutta. Da gikk de samme vei som jentene, det ble spill om plassene 9 – 16. Og der ble det først tap, så seier, og til slutt et tap mot Lier VBK. Det resulterte i en 14. plass totalt – også for gutta.

Små marginer for begge lag

– Det var en stor opplevelse for alle som var med, med mye bra spill, stor stemning både på banen og på tribunen, der mange foreldre hadde tatt den lange turen for å heie fra våre lag, forteller lagleder og reiseleder Cecilie Gustavsen i IL Ivrig volleyball.

Det ble dermed to 14. plasser for begge våre lag til slutt, det var 24 lag med i hver klasse. – Det er vi i utgangspunktet fornøyd med, og begge lagene var marginer unna enda bedre plasseringer med godt spill, forteller Jan Gunhildstad, leder i volleyball-gruppa.

– Spesielt jentelaget var meget nær en enda bedre plassering, rapporterer lederen for den lokale volleyball-gruppa, som har opplevd en stor vekst i antall medlemmer, spillere og lag de siste åra.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.