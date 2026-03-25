Re FK: Hvem, hvor og når for neste NM-kamp er klart

Det gikk veien i første NM-kamp på bortebane, i et forferdelig ruskevær. Andre NM-runde blir også på bortebane for Re-gutta.

Kampen er trekt og motstanderen ble kjent mandag 16. mars 2026: Andre NM-runde blir borte mot Nesjar. Nå er også kampdato og klokkeslett gjort kjent:

– Kampen spilles hos Nesjar klokka 19.30 torsdag 9. april 2026, oppdaterer A-lagstrener Jørgen Tronrud lokalavisa.

Re FK A-lag kvinner møter Runar til treningskamp hjemme i Bergsåsen klokka 19.30 i morgen torsdag 26. mars 2026.

Første seriekamp for Re-damene er 7. april 2026, rett over påske. Da kommer Svarstad/Hvittingfoss på besøk.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.