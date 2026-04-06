Dato: av

Alle nødetater rykker ut til Re: Brann i båt

SLOKKER: Brannmannskap tar seg inn i båten for å slå ned brannen. Foto: ReAvisa-tipsere.

En båt på land i byggefeltet står i brann og brannmannskap er i gang med å slokke, også ambulanser og politipatruljer er på stedet.

Første melding om brannen kom klokka 11.30 mandag 6. april 2026: Brannen er meldt i Valleåsen i Re.

– Nødetatene er på stedet etter melding om brann i fritidsbåt. Båten står på land og det jobbes med slokking.

Evakuerer i en radius av 300 meter

SPERRET AV: Politiet står lenger oppi gata for å overholde sikkerhetsavstanden til båten i brann. Foto: ReAvisa-tipsere.

Det ble oppretta en sikkerhetsavstand på 300 meter, fordi det er gassflasker om bord. Det jobbes med å evakuere folk i nærområdet, forteller Roger Aaser på operasjonssentralen for Politiet i Sør-Øst.

I 12.00-tida melder politiet at brannmannskap har klart å slå ned brannen. Sikkerhetssone oppheves:

– Det er ikke lenger spredningsfare. Det er ikke meldt om personskade, kun materielle.

Politiet er ferdige på stedet en times tid etter første melding om brannen:

– Brannårsaken er trolig en feil på en elektrisk kobling. Sak opprettes.

FLERE BRANNBILER: En stor innsats for å få slokka brannen som først var meldt med spredningsfare og en stor sikkerhetssone. Folk i nabolaget har sendt bilder og film og synes veldig synd på eieren som har jobba mye på båten som virker til å være helt ødelagt. Foto: ReAvisa-tipsere.

Les papiravisa på nettavisa – gratis.

Sjekk hvor du finner ReAvisa.