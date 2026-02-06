Snart kan du lytte til «Radio Re»: – Vil du henge med?

Det blir podcast fra Re når Re Frivilligsentral går sammen med ReAvisa, Re bygdeungdomslag, historielag og ungdomskoordinator for å lage intervjuer, reportasjer og andre innslag for å fremme frivilligheten.

– Vi er så heldige å ha fått 150.000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til å bygge og drifte vårt eget podcast-studio på Re Frivilligsentral, forteller Rina Winnem-Tønder, leder av sentralen på Brårsenteret.

– Det er en rød tråd som går igjen når vi snakker med organisasjoner, lag og foreninger: Det er at alle ønsker mer synlighet.

Alt det flotte som skjer i bygda vår

– Å nå ut med informasjon til innbyggerne kan være krevende i vår tid der det flommes over av informasjon og budskap på alle kanter. Som frivilligsentral ønsker vi derfor nå å ta en rolle med å hjelpe til å synliggjøre de flotte tilbudene som finnes, de engasjerte folka og det spennende som skjer i bygda vår.

– Og vi er veldig glade for at også bygdeungdomslaget og historielag vil være med på å gjøre det gjennom en podcast, forteller Rina til lokalavisa.

ReAvisa vil holde våre lesere oppdatert på temaer i podcasten og bidra med det lokalavisa kan bidra med av smått og stort.

Så smått i gang med arbeidet

Første redaksjonsmøte er avholdt og det er allerede mange forslag på blokka. Det blir intervjuer med kjente fjes i Re. – Det kommer også en lokalrevy i april som vi ønsker å rapportere litt fra. Ellers er vi åpne for forslag fra hele Re.

– Vi håper ringvirkningene av prosjektet vil være at alle som er frivillig engasjert i Re kommer tydelig fram og kan få oppmerksomhet på det de driver med, forteller ildsjelene bak podcast-prosjektet.

Du kan også være frivillig i podcast-produksjonen: Her finnes det mange forskjellige oppgaver og du trenger ikke å kunne noe fra før, her læres det meste underveis.

Trengs mange flinke folk

– Vi skal bygge studio, så her trengs det flere som vil jobbe litt fysisk. Vi skal sette opp utstyr og få god lyd, så synes noen lydteknikk er gøy er det bare å ta kontakt. Vi trenger mange til å være med å finne morsomme og interessante tema og hjelpe til å lage spørsmål til de vi skal intervjue.

– Det er ledig programleder-roller hvis det høres gøy ut, ramser de som starter opp «Radio Re». Prosjektet er så vidt i gang og det er gode muligheter til å være med å forme det. Det trengs også folk som synes det er moro å redigere og klippe sammen intervjuene.

– Har noen erfaring med noen av disse oppgavene vil vi veldig gjerne høre fra dem. Men her er alle velkomne til å bli med på moroa uansett. Det er kompetanse på lyd og journalistikk i gruppa fra før, så det etiske og faglige er ivaretatt for å kunne starte opp og publisere innhold.

Levende bygder og bygdekultur

Navnet «Radio Re» ble alle enige om ganske kjapt. – Ja, det blir podcast, men her på bygda holder vi en knapp på det gode og det gamle, så da ble det «radio» – og «Radio Re» synes vi det er så god klang i, forteller frivilligsentral-leder Rina til ReAvisa.

– Bygdeungdomslaget er for levende bygder og vi tror at «Radio Re» kan være med på å lage god bygdekultur, forteller Håkon Ermesjø Holm på vegne av Re bygdeungdomslag.

– Vi har lyst til å få vist fram landbruket og bondekulturen i Re ved å blant annet intervjue unge bønder, forteller Jacob Revaa, også i Re bygdeungdomslag.

Vil sette Re på kartet

Kim Pettersen, frivillig ved Re Frivilligsentral, forteller at hovedmålet med podcasten er å samle frivillige, unge og gamle, og sette Re på kartet. – Det er godt å være aktiv og bidra med noe i lokalsamfunnet, og jeg ønsker å oppmuntre flere til å være frivillig.

Når vi skriver «snart» i overskrifta til denne saken, så er vi litt usikre på hvor snart: Det er ikke satt noen deadline for publisering av første episode. Planen er å produsere 5 til 10 episoder som ligger klare til publisering, for så å slippe en ny episode hver uke i hver sesong.

– Håper vi er godt i gang til sommeren, anslår Rina på frivilligsentralen. Hun lover at det skal synes – og høres – godt, når «Radio Re» er på lufta. – Da blir det også en premierefest!

