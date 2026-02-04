I fjor gikk Milla videre til landsfinalen, etter først å ha gått videre fra talentkonserten her i Re, og så videre fra fylkesfinalen i Sandefjord. I år får hun med seg venninna si Alma, akkurat som de drømte om.

De møttes gjennom musikken og har blitt supergode venner, det har familiene deres også. Milla bor på Skallevold og Alma på Eik, og de opptrer på Kulturhuset Elverhøy her i Re:

Begge to opptrådde her i fjor, på den samme talentkonserten. Da gikk Milla Grace Borgvin-Burgess (17) hele veien videre til UKM-landsfinalen.

Spennende musikalske venner

– Det var kjempegøy, forteller Milla om turen til Trondheim og Olavshallen. – Jeg har aldri sunget for så mange i en så stor sal før, det var veldig flott.

Det var gøy å opptre der, men kanskje mest moro av alt er det å møte andre ungdommer med samme musikalske interesse og passion for sang og musikk.

– Jeg fikk mange nye venner – spennende musikalske venner – som jeg holder kontakten med, forteller Milla entusiastisk til ReAvisa.

UKM sto en gang for «Ungdommens kulturmønstring». Nå står de tre samme bokstavene for «Ung kultur møtes» – passende nok.

Heier hverandre ut på scenen

Også venninna Alma Finsrud (17) fant hun gjennom musikken. De har begge gått på kulturskolen og fant tonen både i musikken og som venner. Nå synger de gjerne sammen, men også hver for seg – som de gjorde på Elverhøy.

– Det er kanskje ikke så lett å skjønne det, hvis du ikke driver med musikk sjøl – men det å treffe andre som har den samme musikkinteressen som deg, det er så gøy at det er vanskelig å beskrive.

– Det gir en ekstra dimensjon av vennskapet, forklarer venninnene som heier hverandre fram:

– Ingen av oss hadde turt dette, stå på en scene, uten støtte fra den andre.

Spesielt skummelt på små plasser

Spesielt skummelt er det å opptre på Kulturhuset Elverhøy, av en enkel grunn: – Det er egentlig mer skummelt å opptre på små scener enn de store. Det blir så tett på. Med foreldre, familie og venner i salen, forteller 17-åringene.

Vanligvis sitter foreldrene på første rad, men de kom litt seint så de måtte heldigvis finne seg noen stoler lenger bak i den fullsatte Elverhøy-salen.

– Det er koselig her på Elverhøy, og det er alltid fulle hus og det er veldig moro, mener Milla og Alma om disse konsertene i Re.

Milla og Alma får drømmen oppfylt

Egentlig skulle kun 2 bidrag av hele 15 innslag med 23 artister plukkes ut til å gå videre til fylkesfinalen fra talentkonserten på Kulturhuset Elverhøy søndag 1. februar 2026. Milla og Alma håpa veldig at det ble de to – sammen.

De fikk drømmen oppfylt, og det gjorde også flere: Juryen fikk en så vanskelig jobb med å velge, for de ble så imponert av flere innslag på scenen.

Dermed gikk flere videre til fylkesfinalen enn opprinnelig planlagt. Fylkesfinalen finner sted på Hjertnes i Sandefjord i april.

Stor Re-representasjon

Der vil det bli stor Re-representasjon, for av 23 artister var 15 av dem fra bygda vår. De andre bidragene kom fra byene rundt Re.

Talentkonserten arrangeres av Tom Hansen og Frank Wedde på Kulturhuset Elverhøy og er uttak til UKM.

Det var i år som i fjor fantastiske innslag, fullsatt sal og stor stemning fra konsertstart til -slutt.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.