Leserinnlegg: Fon barnehage må bestå!

Senterpartiet og jeg er krystallklare i Fon barnehage-saken av flere grunner, skriver Svein Holmøy (SP) i utvalg for oppvekst og opplæring i Tønsberg kommune.

Økende antall barn:

Antall pensjonister/trygdede er nå høyere enn antall arbeidsføre i Tønsberg. Vi må vi legge til rette for et økende antall barn der det er mulig.

Kvaliteten på barnehager og skole må også være god nok slik at våre barn finner sin veg inn i arbeidsliv og samfunnet på best mulig måte. Dette er svært viktig.

Den forrige regjeringa gjorde det mer økonomisk gunstig å ha barn. Det er tydelige tall og tegn på at nedgangen i antall barn nå har snudd, med 2 prosent vekst. Effekten av dette kommer nok mer og mer til syne i tida som kommer, da full økonomisk effekt jo kun har vart noen få måneder.

Da blir det helt feil å legge opp til marginalt nok eller sannsynligvis for få barnehage plasser i de områdene av kommunen som har god nok skolekapasitet, som for eksempel Kirkevoll skole.

Staten betaler ut rammetilskudd ut ifra antall barn. Dersom vi har god skolekapasitet og en økningen i antall barn utløser få utgifter, så er dette gunstig for Tønsberg kommune.

Vekst i alle deler av kommunen:

Signalene som man sender ut ved å legge ned kommunal tilstedeværelse som i Fon er svært negativt – også for langt større områder enn Fon. Veldig mange tettsteder litt vekk fra sentrum av Tønsberg vil forstå følelsen av å være på en eller annen måte en «utkant».

Det er helt nødvendig med optimisme og 1 – 2 prosent vekst i alle deler av kommunen for å ha trua på framtida. Kommunal tilstedeværelse på et sted som Fon er et viktig støttebein for at man tørr å satse, bygge og bo.

Fon er på mange måter et godt samfunn med driftige innbyggere, høy dugnads ånd og en kultur som er slik som vi ønsker den skal være. Det er viktig at innbyggerne på slike steder blir møtt og verdsatt for sin jobb for felleskapet og for å stille opp for hverandre når dette behøves.

Ref. beredskap, trygghet og et godt naboskap. Barnehagen er et sentralt møtested som styrker fellesskapet i lokalsamfunnet for både nye og gamle innbyggere på et sted som Fon.

Politisk skjønn:

Vi som har jobben som politikere avgjør saken ut i fra sin totalvurdering. Det er viktig å tenke langsiktige konsekvenser og forstå stemningen som råder i Fon.

Fon Barnehage må bestå!

Svein Holmøy (SP), utvalget for oppvekst og opplæring i Tønsberg kommune.

