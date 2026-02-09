Re-rennet i vanskelige vindforhold: – Krevende

Hele 18 hjemmefavoritter påmeldt og gode vinterlige forhold, men med en vind som gjorde det utfordrende på standplass. Svært få traff blink hele veien, men en klarte det.

Lørdag klarte ingen IL Ivrig-deltakere på hjemmebane å treffe alle blinkene, nærmest var Lea Mailund Olsen i J10 nybegynnere og yngre med bare en bom – sterkt!

Søndag var det bedre forhold og Jonas Hanstein Klemmetsby i G10 klarte å treffe samtlige blinker og sto som eneste IL Ivrig-deltaker denne helga med null bom.

Krevende forhold – spennende lokaloppgjør

Mange unge lovende fra IL Ivrig var i aksjon både lørdag og søndag, med kretsrenn sprint lørdag og kretsmesterskap i normaldistanse søndag.

Speakeren skrøyt veldig av innsatsen, – dette er krevende forhold for skiskyting, ble det konkludert over speakeranlegget på Re-torvet skistadion.

To IL Ivrig-gutter gjorde det ekstra spennende i klassen G16, der det ble dobbelt IL Ivrig med Emil Trovik Rimeslåtten foran Tor Eivind Hem.

Se bilder fra Re-rennet i lørdagens vindvær:

IL Ivrig-resultater sprint i Re-rennet 2026:

Melvin Grytnes Thornquist tok tredjeplass og Herman Torvik tok femteplassen i G12, Erling Trovik Rimeslåtten tok gull i G13, Nicolai Lambert Sundby tok andreplassen i G14, Emil Trovik Rimeslåtten tok gull og Tor Eivind Hem sølv i G16.

Sara-Shi Hem tok gull i J13, Daniel Dalby Landmark ble bestemann i G11-12 nybegynnere, Isak Fure tok tredjeplassen i G11, Ingrid Knippen Kvernsmyr tok andreplassen i K19.

Thorben Grytnes Thornquist tok seieren i M19, lillesøster Olivia Grytnes Thornquist tok andreplassen i K17, plassen for Vilde Joberg Horn på tredjeplass i K17.

Ludvig Halvorsen vant som eneste deltaker i klassen M20-21. Oscar Joberg-Horn var også påmeldt, men stilte ikke til start til sprinten lørdag.

Lea Mailund Olsen, Jonas Hanstein Klemmetsby og Mats Myhre Westby var også med, de stilte i de yngre aldersklassene uten plassering.

Søndag 8. februar 2026 var det kretsmesterskap i normaldistanse og resultatene herfra vil du finne her (ekstern lenke).

Forrige helg var det hopprenn i Re, les mer om det her.

