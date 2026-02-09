Re-rennet i vanskelige vindforhold: – Krevende

Øyvind Ustad Andersen har som alltid orden i IL Ivrig skiskyting-sakene. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Nicolay Lambert Sundby fra IL Ivrig på vei ut fra standplass. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Mange dugnadsfolk i sving for å arrangere skiskyterstevne. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Full konsentrasjon på første liggende skyting. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Tor Eivind Hem fra IL Ivrig sørger for et skikkelig lokaloppgjør i G16-klassen, jager her på klubbkamerat Emil Trovik Rimeslåtten også IL Ivrig. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Tor Eivind Hem fra IL Ivrig. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Inn til en avgjørende siste liggende skyting for Tor Eivind Hem fra IL Ivrig. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Emil Trovik Rimeslåtten fra IL Ivrig skuffer på og vinner lokaloppgjøret i G16. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Synkron ankomst på standplass. Vilde Joberg Horn fra IL Ivrig midt i trioen. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Synkron ankomst på standplass. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Synkron ankomst på standplass. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Vilde Joberg Horn sliter med utstyret ved første skyting, men får kjapt assistanse. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Vilde Joberg Horn på første liggende skyting. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Olivia Grytnes Thornquist jager ut fra start. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Olivia Grytnes Thornquist på første liggende skyting. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Olivia Grytnes Thornquist klar for å kjempe om topp-plassering i Re-rennet. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Olivia raser ut fra standplass. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Full fres ut fra start. Sistemann er ute i løypa. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
IL Ivrig tok opp OL Trollo på tampen av fjoråret. Nå kommer orienteringsutstyret til nytte i skiskytterstevne. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Full konsentrasjon før siste og avgjørende liggende skyting. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Ludvig Halvorsen fra IL Ivrig. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Ludvig Halvorsen fra IL Ivrig. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Poenglangrenn på Bibo hver tirsdag, det minnes det om her. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
IL Ivrig-resultater sprint i Re-rennet 2026:
Melvin Grytnes Thornquist tok tredjeplass og Herman Torvik tok femteplassen i G12, Erling Trovik Rimeslåtten tok gull i G13, Nicolai Lambert Sundby tok andreplassen i G14, Emil Trovik Rimeslåtten tok gull og Tor Eivind Hem sølv i G16.
Sara-Shi Hem tok gull i J13, Daniel Dalby Landmark ble bestemann i G11-12 nybegynnere, Isak Fure tok tredjeplassen i G11, Ingrid Knippen Kvernsmyr tok andreplassen i K19.
Thorben Grytnes Thornquist tok seieren i M19, lillesøster Olivia Grytnes Thornquist tok andreplassen i K17, plassen for Vilde Joberg Horn på tredjeplass i K17.
Ludvig Halvorsen vant som eneste deltaker i klassen M20-21. Oscar Joberg-Horn var også påmeldt, men stilte ikke til start til sprinten lørdag.
Lea Mailund Olsen, Jonas Hanstein Klemmetsby og Mats Myhre Westby var også med, de stilte i de yngre aldersklassene uten plassering.