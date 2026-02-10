Leserinnlegg: Matjord viktigere enn fornøyelsespark

Matjord er grunnlaget for framtidig matproduksjon og kan ikke erstattes av karuseller, badeland eller kortsiktige økonomiske gevinster, skriver Ingeborg Knutsen på vegne av Vestfold og Telemark Bygdeungdomslag.

Lillebyparken er en helårlig opplevelsespark under planlegging, en kombinasjon av karuseller, badeland og messeområde. Det er anslått over én million besøkende årlig, med tilhørende parkeringsarealer og overnattingsmuligheter.

Foreløpig ser det ut til at parken skal bygges i Stangeskogen, like ved E18 mellom Sandefjord og Larvik. Målet med prosjektet er å gjøre Vestfold mer attraktivt for turister, samt skape arbeidsplasser og økonomiske ringvirkninger.

Et spørsmål om felles ansvar for framtidig matproduksjon

Sjøl om prosjektet har positive sider, kan ikke disse veie opp for tapet av verdifull matjord. Ifølge Naturvernalliansen vil prosjektet innebære nedbygging av om lag 560 dekar høykvalitets matjord dersom Lillebyparken realiseres i Stangeskogen.

De politiske partiene stiller seg ulikt til fornøyelsesparkens beliggenhet og konsekvensene av prosjektet. Samtidig møter planene skepsis fra en rekke organisasjoner opptatt av natur, miljø og jordvern.

For Vestfold og Telemark Bygdeungdomslag er dette likevel ikke et spørsmål om hvilke partier vi er enige med, men om et felles ansvar for framtidig matproduksjon, matsikkerhet og beredskap.

Vestfold er et fylke med verdifulle jordbruksarealer

Området består i dag av dyrka mark og skog, der arealene har stor verdi for samfunnet. Skogen bidrar med viktige økosystemtjenester og klassifiseres som dyrkbar mark, som gjør området aktuelt for framtidig nydyrking.

Vestfold er et fylke med verdifulle jordbruksarealer og gode forutsetninger for produksjon av korn og grønnsaker. Kun om lag tre prosent av Norges landareal regnes som dyrkbart, der kun ett prosent egner seg til annet enn dyrefôr.

Om slike arealer bygges ned, er de tapt for alltid. Matjord er en begrenset og ikke-fornybar ressurs, og derfor er det så viktig å verne om den.

Matjord kan ikke erstattes av karuseller

I en urolig verden preget av internasjonale konflikter og klimaendringer, mener vi det er helt avgjørende å prioritere matsikkerhet. Matjord er grunnlaget for framtidig matproduksjon og kan ikke erstattes av karuseller, badeland eller kortsiktige økonomiske gevinster.

Regjeringa ønsker at vi skal øke selvforsyningen til 50 prosent. Det skal skje ved å øke produksjon av korn og grønt. Dette må skje i Vestfold.

Vestfold og Telemark Bygdeungdomslag har en nullvisjon for nedbygging av matjord.

Ikke plasser Lillebyparken på dyrkbar mark

Sammen med Jordvern Vestfold tar Bygdeungdomslaget tydelig avstand fra planene om å plassere Lillebyparken på dyrkbar mark. Vestfold og Telemark Bygdeungdomslag er ikke imot utvikling, næringsliv eller fornøyelsesparker.

Men vi mener at slike prosjekter må lokaliseres til fjellområder eller andre arealer som ikke går på bekostning av matjord. Dersom det likevel vedtas å bygge parken på matjord, må det stilles strenge krav til flytting av matjord, samt nydyrking av arealer med tilsvarende kvalitet.

Vestfold og Telemark Bygdeungdomslag forventer at Lilleby AS og Sandefjord kommune legger fram en forpliktende, konkret og realistisk plan for dette før videre behandling av prosjektet.

Vestfold og Telemark Bygdeungdomslag krever:

at Lillebyparken ikke bygges på dyrkbar mark

en nullvisjon for nedbygging av matjord

at det ved all nedbygging av matjord stilles strenge krav til flytting og/eller nydyrking av arealer med tilsvarende kvalitet

at Sandefjord kommune og Lillebyparken AS utreder alternative lokaliseringer som ikke går på bekostning av matjord

Ingeborg Knutsen, Vestfold og Telemark Bygdeungdomslag.

