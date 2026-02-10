Stusser på veiarbeid ute på jordet: – Vi sperrer ikke av et felt og setter opp lysregulering av den grunn

– Hvorfor? Når det jobbes langt utpå jordet?, stusser blant andre Lars Sollie på, en av mange som kjører Bispeveien ofte. Han irriterer seg over innsnevring til ett felt og lysregulering.

Bispeveien er hovedfartsåren gjennom Re, og arbeidet som er i gang her er svært etterlengtet: Ny gang- og sykkelsti skal stå ferdig neste sommer.

I mellomtida vil det være veiarbeid med alt det som det fører med seg, blant annet passering i ett felt og lysregulering. Dette reagerer flere ReAvisa-lesere på.

– Skjer ingenting i eller i nærheten av veibanen

Såpass mange at vi må ta en prat med Kathrine Neslien Lislebø, byggeleder i Vestfold fylkeskommune. Det dreier seg om to innsnevringer og medfølgende lysregulering, en ved Bjune og en ved Linnestad i skrivende stund.

Lars Sollie fra Kleiva, bonde og Høyre-politiker i Tønsberg kommune, er en av flere som har tatt kontakt med ReAvisa de siste dagene, som spør om dette virkelig er nødvendig?

– Hvorfor dette tiltaket når det jobbes langt utpå jordet? Det skjer jo ingenting i eller i nærheten av veibanen, sier Lars som kjører Bispeveien ofte.

– Liten respekt for tiltakene når vi ikke skjønner hvorfor

– Bønder kjører traktor og tresker og kanskje en gravemaskin eller annen redskap på jordene nå og da. Vi sperrer ikke av ett felt av Bispeveien og setter opp lysregulering av den grunn, når vi jobber utpå på jordet.

Lars mener at det gir liten respekt for tiltakene, han ser både gul- og rødlyskjøring og flere som tar sjanser ved veiarbeidene. Det er også langt mer trafikk på sideveiene.

Dette mener han er farligere enn å la trafikken gå som normalt på Bispeveien, men han er enig i at det kan være redusert fartsgrense forbi veiarbeidene.

– Arbeidene er innafor sikkerhetssonen

Kathrine Neslien Lislebø, byggeleder i Vestfold fylkeskommune, svarer at arbeidene er innafor sikkerhetssonen til veien. – Så lenge vi jobber innafor denne sikkerhetssonen, så er tiltakene et krav etter gjeldende lover og regler.

Nå løftes matjorda av jordene og sikres, det jobbes et stykke ut på jordet med gravemaskiner som legger matjorda til side. Kathrine kan skjønne at det kan se litt rart ut.

– Men det blir mer og mer aktivitet her. Vi vil også jobbe i den ene veibanen, det vil være personer samt utstyr og maskiner der under arbeidene videre.

– Viktig å trygge både trafikanter og de som jobber der

– Det vil være noe varierende hvor vi jobber, men det vil uansett være viktig å få ned farta for å trygge både trafikanter og de som jobber der. Så lenge det er kulde er det gode forhold for å ta av matjorda, så nå fokuserer vi på det.

– Men det vil bli gravd ut for kummer og rør, vi kommer også til å krysse under veien med rør og ledninger. Det vil skje mye framover, forteller byggelederen i Vestfold fylkeskommune.

At lokalavisa har fått flere henvendelser om dette, overrasker ikke byggelederen.

Null lysregulering fra torsdag ettermiddag til mandag morgen

– Det kan være mange meninger om dette, men vi må først tenke sikkerhet og på omgivelsene våre. Vi ønsker er at folk følger skilting og rødt og grønt lys, understreker byggelederen, som har en gladnyhet til alle som irriterer seg over innsnevret veibane og lysregulering.

– Hver torsdag ettermiddag tas lysreguleringa ned, så fra torsdag ettermiddag til mandag morgen er det vanlig toveis-trafikk på Bispeveien.

– Med unntak av noen perioder da vi må holde et kjørefelt stengt også i helgene.

Nå realiseres en gammel kampsak, skreiv ReAvisa på nyåret i år. Les mer om den gamle kampsaken i Re.

