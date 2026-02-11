«Vestfoldbilletten»: – Én bussbillett til hele fylket

Fra 15. februar 2026 kan du kjøpe én felles enkeltbillett som gjelder i hele Vestfold, uansett hvor langt du reiser med lokalbussene. Målet er å gjøre det enklere, mer rettferdig og mer forståelig for både faste og nye bussreisende å bruke lokalbussene i fylket.

– Vestfold er det første og eneste fylket i Norge som fjerner sonegrenser, også for enkeltbilletter. Det betyr at du kan reise med én og samme billett, uavhengig av hvor langt du skal.

– For mange vil dette gjøre hverdagsreisen enklere og mer oversiktlig, særlig når man krysser kommunegrenser, sier Trond Myhre, seksjonsleder for Mobilitet i Vestfold fylkeskommune.

Én billett for hele fylket

– Med den nye Vestfoldbilletten gjør vi det enklere for alle å reise kollektivt. Nå trenger man ikke lenger å tenke på soner – én billett gjelder for hele fylket. Dette er et viktig steg for å gjøre kollektivtransporten mer attraktiv, forutsigbar og rettferdig for alle som bor og ferdes i Vestfold, sa fylkesordfører Anne Strømøy i etterkant av fylkestinget der Vestfoldbilletten ble endelig vedtatt.

Med den nye Vestfoldbilletten erstattes dagens sonestruktur for enkeltbilletter. Reisende trenger kun én billett uansett reisens lengde — det betyr enklere prisoversikt og færre spørsmål om sonegrenser.

Reiser som tidligere krysset flere soner blir nå billigere, mens de som holdt seg i én sone vil oppleve en prisøkning på 5 kroner for voksne og 3 kroner for barn og honnør.

Billetten gir fri bruk av lokalbusser innenfor gyldighetstida: 90 minutter ved kjøp med mobil- eller reisepenger-billett, 60 minutter ved kjøp om bord på bussen.

