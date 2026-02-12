En siktet etter gullsmed-innbruddet på Revetal

Den siktede ble pågrepet i forbindelse med et annet gullsmed-brekk sammen med tre andre, der denne ene nå settes i sammenheng med innbruddet på Re-torvet.

Politiet mener at en mann i 30-åra fra Romerike også har vært på ferde her i Re, Politiet i Øst har sikta ham i forbindelse med innbruddet i gullsmedbutikken Gullfunn på Re-torvet søndag morgen 11. januar 2026.

Politifullmektig Marte Lepperød Marstein bekrefter overfor Romerikes Blad (ekstern lenke) at en person er siktet i forbindelse med innbruddet her i Re. Etter innbruddet fulgte biltjuveri og et stort politisøk etter gjerningspersonene ved Nannestad.

Flere millioner kroner i verdier

Etter et annet innbrudd på CC Vest i Oslo tidlig mandag 2. februar2026 ble fire personer pågrepet. Her skal en person med gassmaske ha stikki av med flere smykker til en anslått verdi av opptil to millioner kroner.

De fire personene, tre menn og ei kvinne i 20- og 30-åra, er siktet for medvirkning til grovt tyveri. – Det betyr per nå at vi ikke kan si hvem som nødvendigvis har gjennomført tyveriet.

– Men at vi mener at alle har en tilstrekkelig tilknytning, slik at det er naturlig å sikte dem for medvirkning, sa politiadvokat Vilde Wigenstad i Oslo politidistrikt til TV-programmet Åsted Norge.

Samtlige ble varetektsfengslet i inntil fire uker. Forsvareren til alle fire opplyser at deres klienter nekter skyld, melder Romerikes Blad.

En knyttes til innbruddet i Re

Politiadvokat Wigenstad sa til Åsted Norge mandag at det vil være naturlig i den videre etterforskningen av brekket på CC Vest å se til andre tyverier på Østlandet den siste tida og undersøke om det er noen tilknytning mellom disse. Politiet mener å finne en kopling til Re-torvet når det gjelder den ene siktede.

Under innbruddet på Revetal smadra tjuvene dører og montre. Verdien på de stjålne gjenstandene er estimert til i overkant av en million kroner, ifølge Åsted Norge.

To av de siktede etter innbruddet i Oslo ble så seint som oktober i fjor blant annet dømt for å ha begått et gullsmedbrekk sammen hos OK Hagen på Leira.

Da ble det rappa femti klokker til en verdi av rundt 500.000 kroner, det førte til fengselsstraff på åtte måneder og samfunnsstraff i 150 timer, ifølge RB.

Dramatiske morgentimer

Flere politipatruljer sperra av store deler av Re-torvet og krimteknikere jobba hele søndagen, etter innbrudd tidlig på morgenen søndag 11. januar 2026. Det var godt synlig hvor tjuvene har tatt seg inn.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.