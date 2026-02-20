Dato: av

Tatt i 109 km/t i 60-sona: – Førerkortbeslag på stedet

FARTSKONTROLL: Dette skiltet suste den lokale bilføreren forbi i en fart som nesten dobla fartsgrensa på stedet, ifølge UP-patruljen som tok beslag i den unge bilførerens førerkort. Illustrasjonsfoto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Politiet i Sør-Øst har opprettet sak og tok beslag i førerkortet på stedet da en ung, lokal bilist ble målt til en svimlende høy fart i forhold til fartsgrensa på stedet.

Det er utpå på kvelden torsdag 19. februar 2026 at UP stoppa en personbil som ble målt til 109 km/t i 60-sona på Undrumsdalveien.

– UP-patruljen oppretter sak med førerkortbeslag på stedet, melder Politiet i Sør-Øst rett over klokka 22 på torsdagskvelden.

Dette er ikke et forhold som blir avgjort med forenkla forelegg, det blir mest sannsynlig en sak som må opp for retten.

Bilføreren, som gikk i fartskontroll-fella og er siktet for forholdet, var ifølge politiet en lokal kar i slutten av tenåra.

