Re-elever bidrar med 320.000 kroner til Prosjekt Peru

I mer enn tjue år har Re VGS-elever vært med på å drive et barnehjem i Peru, der elevene jobba, solgte for og samla inn hele 320.000 kroner i fjor.

Hvert år i gir elever ved Re VGS, sammen med de videregående skolene i Holmestrand, Larvik og på Voss, en dags arbeid til Prosjekt Peru, som driver et barnehjem i Monsefú nord i Peru.

I styret i Prosjekt Peru sitter representanter fra skolene sammen med de som driver barnehjemmet. Dette gir en tett og god – og lærerik – oppfølging av dette prosjektet, med lang historie her i Re.

Et prosjekt gjennom hele skoleåret

En dags arbeid skal gi arbeidserfaring og samtidig støtte en viktig sak. Re videregående har deltatt i solidaritetsarbeidet siden 2005, og det er vårt alternativ til Operasjon dagsverk.

På aksjonsdagen på høsten er elevene ute og arbeider og tjener inn penger til prosjektet ved å jobbe for 450 kroner hver. Pengene som samles inn går direkte til barnehjemmet med tre boliger.

I høst ble det i tillegg til aksjonsdagen gjennomført stemningsdag med salg av kaker, armbånd, klistremerker og konkurranser. Gjennom året har Re-elevene mulighet til å donere panteflasker i egne beholdere rundt om på skolen, der panten går til prosjektet.

320.000 kroner samla inn i fjoråret

– Alt dette resulterte i at vi fra Re VGS kunne overføre totalt 320.000 kroner til Prosjekt Peru i fjoråret, får ReAvisa vite i en epost fra Prosjekt Peru-komiteen. – Takk til alle arbeidsgivere som har gitt våre elever jobb, foreldre og besteforeldre som har gitt ungdommene sine arbeid hjemme.

– Og ikke minst takk til alle elever som har bistått i solidaritetsarbeidet, hilser de via lokalavisa. Komiteen velges for ett år av gangen på begynnelsen av skoleåret. En fin mulighet for Re-elever å være tett på solidaritetsarbeidet.

Perukomiteen ved Re VGS for dette året består av leder Emira Bahadir og komitemedlemmer med hvert sitt ansvarsområde Anine Håkestad Verlo, Christina Ermesjø Holm, Ida Bjerkgården Breiner, Lilli Aulesjord, Sara Elvira Christiansen, Torben Elias Standal, Toril Semb og Zara Schjerven Topstad. Ansattrepresentant er Linn M. Schistad.

Kort om Prosjekt Peru:

Prosjekt Peru drifter barnehjemmet (barnelandsbyen Aldea Infantil) i Chiclayo-området i Peru. Barnehjemmet gir omsorg, skolegang og oppfølging til rundt 20 barn fra svært vanskelige livssituasjoner

Etter at skoledriften ble overtatt av den katolske kirken fra 2024, har Prosjekt Peru konsentrert sin virksomhet fullt og helt om barnehjemmet

Operasjon Peru ble starta som ett alternativ for Operasjon Dagsverk i 1992, og har fortsatt siden. Re VGS har vært med siden 2005

Mer om prosjekt Peru finner du på prosjektperu.no eller på facebook.com/prosjektperu

Les mer om Prosjekt Peru i ReAvisa-arkivet.

