Full fart på Re frivilligsentral: Førti frivillige på kort tid

Re frivilligsentral ble starta opp i våres og det har vært jobba mye med mange forslag for hva den skal inneholde. En stor idemyldring ga mange gode forslag, nå er det full fart med realisering av flere av de forslagene. Bare sjekk videoen over – og les mer i papiravisa.

Nyheten om reetableringa av Re frivilligsentral kom i fjor høst. Rina Winnem-Tønder ble ansatt som leder. Anne Gro Dahl, som bygde opp den første frivilligsentralen i bygda – og en av de første i Norge, var veldig glad for å se at sentralen ble reetablert.

Så ble det invitert til idemyldring med svært stort oppmøte. Forslagene ble sortert og etter hvert silt ut til noen satsinger som de frivillige sjøl vil jobbe med. I våres var det snorklipp og offisiell åpning. Nå flakser det seg, med mange frivillige og flere tilbud og aktiviteter i gang.

Frivillige bidrar med så mangt

Re frivilligsentral skal koordinere frivilligheten, i samarbeid med lag og foreninger og frivillige enkeltpersoner i bygda vår. – Vi har blitt flere enn førti frivillige på ganske kort tid. Enda flere blir vi, der frivillige bidrar med alt fra matlaging til trening, forteller Rina Winnem-Tønder, leder for Re frivilligsentral.

Men det viktigste av alt er ikke alle aktiviteter og tilbud og gode hjelpere som hjelper til med så mangt. Det er bare en bonus, understreker frivilligsentral-leder Rina i den ferske ReAvisa:

Det aller viktigste er at det skal være moro og givende å være frivillig – for den frivillige sjøl.

