Leserinnlegg: Politiets (manglende) ressurser

Politikerne våre skryter stadig av at politiet har fått så mye ressurser, men jeg lurer da på hvor de ressursene har blitt av, skriver en bekymra sambygding.

Noen ganger så må man ha tak i politiet for å varsle om diverse ting som ikke haster. Da velger i alle fall jeg å ringe 02800 istedenfor 112, men når man på en fredag kveld må vente i en time og nesten 45 minutter å komme igjennom. Ja, da begynner det å bli håpløst.

Jeg har stor forståelse for at de må prioritere med de ressursene de har. Men de har i alle fall ikke nok ressurser når man må vente så lenge, og det burde vært unødvendig.

Enda godt det er valgår

Så neste gang frister det å heller å ringe nødnummeret for å slippe den lange ventetida. Så til dere som sitter å bestemmer, politiet må da få ressursene som trengs.

Man kan ikke si det er greit å måtte vente i nesten to timer for å komme igjennom til politiet på telefonen.

Det er rett og slett skremmende å se at de ikke har ressurser nok til å dekke en telefontjeneste engang.

Og enda godt det er et valgår.

Rino Sannes, engasjert reing.

