Sykler du hit i helga, kan du vinne en fin premie

Tre foreninger går sammen om et arrangement som har blitt arrangert gjennom fire tiår. Tradisjonen tro skjer det denne helga igjen, den siste helga i august, hvert år.

Denne helga, lørdag 30. og søndag 31. august 2025, blir det Åpen gård på Bygdetunet Brår fra klokka 12 til 16 begge dager, forteller Lars Jørgen Ormestad i Ramnes historielag til ReAvisa.

Det blir utstillinger og salgsboder, masse dyr og aktiviteter for barna, veteranbiler og -traktorer, visning av gamle redskaper og arbeidsmetoder, matsalg, både for å nyte der og for å ta med hjem.

Tre foreninger fra Re arrangerer

Arrangørene forteller at det kan betales i kontanter, vipps og kort. Det er gratis inngang, og det trekkes premier blant alle som sykler til Brår, begge dager.

Aktiviteter på tunet er blant annet klesvask på gamlemåten, smie og kvern i drift, tresking med hestevandring, ridning og kjøring i vogn.

Lirekassemannen er på plass og masse trivelige folk å prate med. Søndag kårer vi distriktets raskeste potetskreller.

Arrangører er Ramnes bondelag, Ramnes bygdekvinnelag og Ramnes historielag.

