Leserinnlegg: Vi vil ikke la markedskreftene styre boligmarkedet

SV mener at flere skal kunne eie sin egen bolig. Men i dag ser vi at drømmen om bolig blir stadig fjernere for mange, og at forskjellene øker sterkt mellom de som er innenfor og de som er utenfor boligmarkedet, skriver SV-duoen.

Dette er et leserinnlegg og gir uttrykk for innsenderens meninger og standpunkt.

Bolig har blitt et spekulasjonsobjekt, og den sterke prisveksten stenger nye generasjoner ute. Resten av boligpolitikken har vært overlatt til markedet, med svak regulering av leiemarkedet.

For å få seg en inngangsbillett til boligmarkedet må unge ta opp rekordstor gjeld og er avhengige av foreldrenes formue. Dermed blir stadig flere stående utenfor, i et dyrt og dårlig leiemarked. Dette må endres!

Ødeleggende

Boligmarkedet, slik det er i dag, er ødeleggende for både by og bygd. I byene er prisene skyhøye, mens på bygda er verdien av boligene så lave at bankene ikke innvilger lån til de som vil etablere seg. På denne måten forsterker sentraliseringen seg.

Vi kan ikke lenger la markedskreftene styre boligmarkedet. Boligprisene må være på et overkommelig nivå, og vi må skattlegge de dyreste boligene mer.

Norge trenger flere ikke-kommersielle utleieboliger som sikrer stabilitet og trygghet for dem som er på leiemarkedet.

Dette vil også bidra til å redusere boligspekulasjon, ettersom det blir mindre lønnsomt med privat utleie.

Gjenreise Husbanken

Norge trenger også flere boliger der prisene ikke styres av markedet. SV vil bygge allmenne boliger etter inspirasjon fra Danmark. Vi vil gjenreise Husbanken som motor i sosial boligpolitikk, med utvidede lånerammer.

Kombinert med en kjempesatsing på studentboliger vil dette sikre et jevnere tempo i boligbyggingen og mindre press på boligprisene.

I tillegg vil flere få seg et trygt og stabilt sted å bo.

Tredje boligsektor

SV vil bygge opp en tredje boligsektor. Vi vil bygge flere ikke-kommersielle utleieboliger og prisregulerte selveier- og studentboliger. Vi vil også innføre en nasjonal boligplan.

Denne planen skal ivareta de ulike boligbehovene i bygd og by, og drive fram boligutbygging med en sosial profil, både i statlig og kommunal regi.

Vi ønsker at Husbanken skal ha en sentral rolle i dette og at Husbanken styrkes.

Tilrettelagte boliger

Vi vil øke takten på bygging av kommunale boliger til seniorer/eldre. Vi vil at eldre skal ha råd til å bo i tilrettelagte boliger, slik at de som ønsker det kan bo hjemme lenger.

Vi vil også åpne opp for at Husbanken skal gi privatpersoner vanlige boliglån. En andel av Husbankens fortjeneste skal sammen med overføringer fra Stortinget bidra til rimelige startlån og sosial boligbygging.

Husbanken vil da også fungere som en motsats og korrektiv til private banker.

Regulere korttidsutleie

Vi vil begrense boligspekulasjon og prioritere unge. Vi vil regulere bankenes utlån, slik at spekulasjonen reduseres og førstegangskjøperne prioriteres.

SV vil også gi kommunene mulighet til å regulere kortidsutleie som Airbnb. Det er også nødvendig å styrke bostøtteordningen:

Vi vil at flere skal få tilgang til bostøtte og at en større del av boutgiftene dekkes.

Trygt sted å bo

Alle skal ha et trygt og godt sted å bo uten å måtte slite med fattigdom og store gjeldsvansker i spekulanters og høykommersielle krefters klør. Det er på tide å sette opp farta i den sosiale boligpolitikken i Norge.

Markedet skal ikke suverent få styre folks mulighet for gode bo- og levevilkår. Det skal folk selv ha mulighet til, sammen med gode, offentlige velferds- og støtteordninger.

Med SV-politikk er dette mulig. Det er snart valg – heldigvis!

Aram Karim, Vestfold SVs 2.kandidat til stortingsvalget

Christina Grefsrud-Halvorsen, leder Tønsberg SV

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.