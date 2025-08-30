Leserinnlegg: Uten fagarbeidere stopper Norge

Vi snakker mye om akademiske utdanninger, men glemmer ofte de som får samfunnet til å gå rundt. Hvem skal pleie de eldre uten helsefagarbeidere? Hvem bygger hus og skoler uten tømrere og betongarbeidere? Hvem sikrer strøm og varme hvis vi ikke har nok elektrikere og rørleggere?, spør Svein Svendsen, 3. kandidat for Konservativt Vestfold.

Behovet for fagfolk er enormt – og det vokser. Eldrebølgen, energieffektivisering og store byggeprosjekter krever flere hender enn vi har i dag. Derfor må vi ikke bare rekruttere ungdom til yrkesfag, men også ta vare på de erfarne. De er nøkkelen til å lære opp neste generasjon og sikre kvalitet og trygghet på arbeidsplassene.

Yrkesfag er ryggraden i velferdssamfunnet. Likevel har vi lenge rangert akademiske yrker høyere. Samfunnet vårt fungerer ikke uten fagarbeidere – de fortjener respekt og vilkår som gjør at de blir i yrket.

Politikere som veit hvordan arbeidslivet faktisk fungerer

Også i politikken merkes mangelen på praktisk erfaring. Stadig flere politikere går rett fra skolebenken til ungdomspartier og videre til Stortinget, uten erfaring fra vanlige yrker. Da risikerer vi at avgjørelser tas langt unna hverdagen til folk flest.

Det er lett å vedta reformer for helsevesenet eller byggebransjen når man aldri har kjent presset på en nattevakt eller hatt ansvar for et byggeprosjekt med korte tidsfrister.

Vi trenger politikere som veit hvordan arbeidslivet faktisk fungerer. Erfaring fra praktiske yrker gir innsikt i både utfordringer og løsninger. Derfor må vi ikke bare løfte yrkesfagene i skolen, men også gi større rom for at folk med denne bakgrunnen får plass i politikken.

Vi i Konservativt ønsker å løfte fram de med praktisk arbeidserfaring. Vi vil gjøre tiltak som er med på å tilfredsstille behovene i de ulike yrkesfagene. Vi vil være et parti som folk på grasrota kan samles om, hvor alle har mulighet til å bli hørt – uansett yrkesvalg. Alle røster er viktige i et demokrati.

Svein Svendsen, 3. kandidat for Konservativt Vestfold

