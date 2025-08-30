Leserinnlegg: SV er på lag med bonden, landbruket og dyra

SV er på lag med bonden og naturen. De neste årene har vi store visjoner for norsk landbruk, natur og klimahensyn, skriver Grete Wold, stortingspolitiker og 1. kandidat for Vestfold SV.

Dette er et leserinnlegg og gir uttrykk for innsenderens meninger og standpunkt.

Økende global befolkningsvekst og klimaendringer gjør det nødvendig at alle land bruker sine ressurser til å produsere den maten som er mulig å produsere. Norges selvforsyningsgrad, korrigert for fôrimport, er en av de laveste i verden.

Lønnsomheten i jordbruket er veldig lav, det legges ned bruk daglig, og unge ønsker ikke å ta over gården. Dette må vi gjøre noe med!

Flere gårdsbruk i drift

Det er for få gårder i drift til at det er mulig å bruke arealressursene på en bærekraftig måte. Framover må vi øke selvforsyningen i Norge for å brødfø egen befolkning.

Vi må sikre beredskap, og ikke presse opp prisen på det internasjonale markedet og kjøpe mat foran nesa på de som trenger det mest. SV vil stoppe bruksavviklinga og legge til rette for at flere gårdsbruk kommer i drift.

Vi vil legge om jordbruksoppgjøret, slik at det blir en prosess der partene i fellesskap utformer tiltak og virkemidler for å nå målene om økt sjølforsyning og flere bruk i drift over hele landet.

Tette inntektsgap

Vi vil sikre at inntektsgapet mellom bonden og gjennomsnittet i befolkningen er tettet i løpet av neste stortingsperiode og forbedre velferdsordningene i landbruket knyttet til ferie og fritid, sykdom, pensjon og svangerskap.

Vi vil redusere bruken av kraftfôr, fase ut import av kraftfôrråvare og erstatte det med norske ressurser.

Det er også nødvendig å øke frukt- og grøntproduksjonen i tråd med anbefalingene til Grøntutvalget. Vi vil derfor sette i stand tidligere dyrka mark gjennom målrettet nydyrking og sikre bedre jordhelse på dyrket mark gjennom grøfting, drenering og kalking.

Øke omstillingsmidler

Vi vil sikre at offentlig sektor kjøper inn mest mulig norsk, økologisk og lokalprodusert mat.

Vi vil sikre vellykket klimaomstilling i landbruket ved å bedre klimatilpasning, legge til rette for bruk av ny teknologi, øke omstillingsmidler og tilskudd til dyrking av planter, frukt og grønt, og vi vil øke tilskuddene for økologisk drift, så det blir mer attraktivt å drive økologisk.

Samt stille krav til offentlig innkjøp av norske økologiske produkter. Minimum 15 prosent av landbruksarealet skal dyrkes økologisk innen 2030.

Bedre dyrevelferd

Ikke minst er SV opptatt av å styrke dyrevelferden ved blant annet å forby burdrift av høner, kreve større plass og økt miljøberikelse i innendørs drift, at flere griser og kyllinger skal ha tilgang på uteareal, og sikre at tilsynsmyndighetene er godt nok finansiert.

Dessuten må veterinærdekningen være god nok.

SV er på lag med bonden og naturen. De neste årene har vi store visjoner for norsk landbruk, natur og klimahensyn. Stem SV!

Grete Wold, 1. kandidat Vestfold SV

