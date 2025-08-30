Leserinnlegg: Kan du stemme Nei til EU ved stortingsvalget?

Det er snart stortingsvalg, og vi i Nei til EU håper du bruker din demokratiske rett til å stemme, skriver Anna Marie Frost fra Re, leder Vestfold Nei til EU. Men kan du stemme på et Nei til EU?
Nei til EU deltar aktivt i valgkampen. Vår anbefaling er at du stemmer på et av partiene som sier klart nei til norsk EU-medlemskap, og gjerne også er kritiske til EØS-avtalen.
Nei til EU som organisasjon stiller derimot ikke til valg – vi er ikke et politisk parti.
Nei til EU sin helt egen valgomat
Nei til EU har gått gjennom partiprogrammene til de partiene som ser ut til å ha mulighet til å komme inn på Stortinget, og vist hva de står for mht EU og EØS. Dette er presentert gjennom en rapport (se www.neitileu.no) og i en tabell.
Nei til EU har dessuten utviklet en egen valgomat som viser hva de ulike partiene mener om disse svært viktige spørsmålene. I Vestfold har vi laget ei valgavis, som presenterer tabellen over svarene til de 9 største partiene – AP, Høyre, FrP, KrF, MDG, Rødt, Senterpartiet, SV og Venstre.
Avisa er trykket i 10.000 eksemplarer, og vil bli spredd fra stands, i mange postkasser, på togstasjoner og på andre måter.
Alle de etablerte partiene er vurdert
Tabellen er laget ut fra partienes egne valgprogram. Sakene vi presenterer handler utenom ja/nei til EU og EØS, om synet på på kraftpolitikk, EUs helseunion, kritiske råvarer, arbeidslivet og suverenitetsavståelse.
I Vestfold er det hele 19 partier å velge mellom. Mange av dem sier nei til EU. Vi har dessverre ikke hatt kapasitet til å vurdere alle de mindre partienes standpunkter, så der må velgerne sjøl oppsøke partienes hjemmesider for å få svar.
Vi har imidlertid listet opp alle partiene som deltar i valget, og nevnt dem i valgavisa.
FrP-overraskelse på borgerlig side
I Vestfold er det 5 partier med mulige mandatsjanser (ut fra meningsmålingene) som sier klart nei til EU; Frp, Krf, Rødt, SP og SV. Tre av dem sier også at de ønsker å erstatte EØS-avtalen med en likeverdig handelsavtale med EU – Rødt, SP og SV.
Nei til EU er partipolitisk nøytrale, så vi anbefaler ikke folk å stemme på ett bestemt parti, men vi har spurt de 5 store nei-partiene om de vil motsette seg at det sendes en EU-søknad dersom deres parti skulle komme inn i regjering.
I tillegg til at Rødt, SV og SP er klare på dette, er det kanskje særlig politisk interessant at FrPs 1.kandidat i Vestfold, Morten Stordalen, svarer et utvetydig «ja» på spørsmålet.
En ny EU-kamp henger i en tynn tråd
FrP er for tida det klart største partiet på borgerlig side, og Høyre og Venstres våte drøm om en ny EU-kamp og søknad om norsk EU-medlemskap henger dermed i en svært tynn tråd.
På ikke-borgerlig side er det ingen andre klare ja-til-EU-partier enn MDG, så der er nok løpet kjørt for EU-entusiastene om det blir ei ikke-borgerlig regjering.
Nei til EU ønsker en debatt om Norges forhold til EU og EØS-avtalen velkommen i en norsk valgkamp. Det vil i tilfelle være første gang siden 1993-valgkampen.
Det er betryggende, men….
Men noen norsk EU-søknad kan drømmerne se langt etter, skal vi tro de svarene nei-partienes 1.kandidater i Vestfold har gitt til vår valgavis. Det er betryggende, men:
Nei til EU vil uansett valgutfall fortsette kampen for norsk suverenitet og mot den underdanige EU-tilpasninga som særlig AP, Høyre, Venstre og MDG står for.
Men valget er ditt – godt valg!
Anna Marie Frost, leder Vestfold Nei til EU