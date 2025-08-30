Leserinnlegg: Kan du stemme Nei til EU ved stortingsvalget?

Det er snart stortingsvalg, og vi i Nei til EU håper du bruker din demokratiske rett til å stemme, skriver Anna Marie Frost fra Re, leder Vestfold Nei til EU. Men kan du stemme på et Nei til EU?

Dette er et leserinnlegg og gir uttrykk for innsenderens meninger og standpunkt.

Nei til EU deltar aktivt i valgkampen. Vår anbefaling er at du stemmer på et av partiene som sier klart nei til norsk EU-medlemskap, og gjerne også er kritiske til EØS-avtalen.

Nei til EU som organisasjon stiller derimot ikke til valg – vi er ikke et politisk parti.

Nei til EU sin helt egen valgomat

Nei til EU har gått gjennom partiprogrammene til de partiene som ser ut til å ha mulighet til å komme inn på Stortinget, og vist hva de står for mht EU og EØS. Dette er presentert gjennom en rapport (se www.neitileu.no) og i en tabell.

Nei til EU har dessuten utviklet en egen valgomat som viser hva de ulike partiene mener om disse svært viktige spørsmålene. I Vestfold har vi laget ei valgavis, som presenterer tabellen over svarene til de 9 største partiene – AP, Høyre, FrP, KrF, MDG, Rødt, Senterpartiet, SV og Venstre.

Avisa er trykket i 10.000 eksemplarer, og vil bli spredd fra stands, i mange postkasser, på togstasjoner og på andre måter.

Alle de etablerte partiene er vurdert

Tabellen er laget ut fra partienes egne valgprogram. Sakene vi presenterer handler utenom ja/nei til EU og EØS, om synet på på kraftpolitikk, EUs helseunion, kritiske råvarer, arbeidslivet og suverenitetsavståelse.

I Vestfold er det hele 19 partier å velge mellom. Mange av dem sier nei til EU. Vi har dessverre ikke hatt kapasitet til å vurdere alle de mindre partienes standpunkter, så der må velgerne sjøl oppsøke partienes hjemmesider for å få svar.

Vi har imidlertid listet opp alle partiene som deltar i valget, og nevnt dem i valgavisa.

FrP-overraskelse på borgerlig side

I Vestfold er det 5 partier med mulige mandatsjanser (ut fra meningsmålingene) som sier klart nei til EU; Frp, Krf, Rødt, SP og SV. Tre av dem sier også at de ønsker å erstatte EØS-avtalen med en likeverdig handelsavtale med EU – Rødt, SP og SV.

Nei til EU er partipolitisk nøytrale, så vi anbefaler ikke folk å stemme på ett bestemt parti, men vi har spurt de 5 store nei-partiene om de vil motsette seg at det sendes en EU-søknad dersom deres parti skulle komme inn i regjering.

I tillegg til at Rødt, SV og SP er klare på dette, er det kanskje særlig politisk interessant at FrPs 1.kandidat i Vestfold, Morten Stordalen, svarer et utvetydig «ja» på spørsmålet.

En ny EU-kamp henger i en tynn tråd

FrP er for tida det klart største partiet på borgerlig side, og Høyre og Venstres våte drøm om en ny EU-kamp og søknad om norsk EU-medlemskap henger dermed i en svært tynn tråd.

På ikke-borgerlig side er det ingen andre klare ja-til-EU-partier enn MDG, så der er nok løpet kjørt for EU-entusiastene om det blir ei ikke-borgerlig regjering.

Nei til EU ønsker en debatt om Norges forhold til EU og EØS-avtalen velkommen i en norsk valgkamp. Det vil i tilfelle være første gang siden 1993-valgkampen.

Det er betryggende, men….

Men noen norsk EU-søknad kan drømmerne se langt etter, skal vi tro de svarene nei-partienes 1.kandidater i Vestfold har gitt til vår valgavis. Det er betryggende, men:

Nei til EU vil uansett valgutfall fortsette kampen for norsk suverenitet og mot den underdanige EU-tilpasninga som særlig AP, Høyre, Venstre og MDG står for.

Men valget er ditt – godt valg!

Anna Marie Frost, leder Vestfold Nei til EU

