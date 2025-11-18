Ekstraordinære årsmøter: Vil slå sammen klubbene

I høst overtok IL Ivrig deres eneste arrangement og da er det også naturlig å slå sammen Re friidrettsklubb med IL Ivrig. Men det må forankres i begge klubber.

Derfor blir det et ekstraordinært årsmøte i begge klubber tirsdag 2. desember 2025, der eneste sak på agendaen er «IL Ivrig og Re friidrettsklubb slår seg sammen»:

IL Ivrig og Re Friidrettsklubb er enige om en sammenslåingsavtale og det vil bli avholdt ekstraordinære årsmøter på klubbhuset på Bibo, informerer klubbene i ei felles melding til ReAvisa.

– Det er vemodig og trist

Begge klubber har positive vedtak fra sine ordinære årsmøter og de ekstraordinære årsmøtene kommer som en følge av det arbeidet som er gjort med en sammenslåingsavtale som innstiller på en sammenslåing.

Etter avholdt årsmøte i april 2025 ble det klart at konklusjonen for Re Friidrettsklubb er som følger: «Det er vemodig og trist å skulle avvikle Re Friidrettsklubb som klubb, men all den tid ingen ønsker å ta styreverv og det ikke er utsikter til at aktivitetsnivået vil gå opp, så er det naturlig å se på andre alternativer».

IL Ivrig og Re Friidrettsklubb slår seg sammen for å styrke sin posisjon som idrettsklubb og for å kunne tilby idrettsaktiviteter og trening til sine medlemmer. Ved en sammenslåing vil klubben fremme friidrettssporten i hele gamle Re kommune.

Re friidrettsklubb legges ned

«Klubbenes aktivitet og formål er like, og det er gode forutsetninger for en vellykka sammenslåing», heter det i innstillingen til de ekstraordinære årsmøtene. Navn på den sammenslåtte klubben vil bli IL Ivrig, og IL Ivrig vil bli videreført som juridisk enhet.

Re Friidrettsklubb avvikles som organisasjon i Brønnøysundregistrene. Midlene til Re Friidrettsklubb overføres til IL Ivrig. Alle midlene som overføres skal gå til og øremerkes arrangementet Re-mila.

Re friidrettsklubb har arrangert Re-mila siden første gang i 2014, og ansvaret for dette arrangementet overtok IL Ivrig fra og med i høst.

Først hvert sitt, så et felles årsmøte

Klokka 18.00 tirsdag 2. desember 2025 avholder begge klubbene ekstraordinære årsmøter på klubbhuset på Bibo, der sammenslåingsplanen først behandles av hver klubb. Møtene gjennomføres til samme tid og sted, mer info om dette på IL Ivrig sin nettside (ekstern lenke)

Dersom det er positive og gyldige vedtak i begge klubbene, gjennomføres et felles «fortsettende årsmøte» for den sammenslåtte klubben.

Her vedtas lov for klubben, valg til styre, valgkomite og kontrollutvalg, samt budsjett.

