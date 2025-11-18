– Noen av oss hadde ikke sett hverandre på 66 år

Dette er et klassefoto av det aller første framhaldsskole-kullet i bygda, da de møttes igjen et voksenliv seinere.

Lars Linnestad (81) forteller om en re-union av det litt mer spesielle slaget her i Re: Han forteller at det var det første klassekullet på den første framhaldsskolen i bygda, der elevene var født i 1944 og 1945. De gikk framhaldsskolen etter folkeskolen som 14- og 15-åringer.

Den gamle klassen med Ramnes-elever møttes igjen i golfklubbens lokaler på Reine på Linnestad torsdag 16. oktober 2025. Flere hadde ikke sett hverandre siden de gikk ut av framhaldsskolen.

Seks timer med mimring

Det kom gamle klassekamerater fra hele Østlandet. Ei fra Lier og en fra Gjøvik. Felles for de alle er at de er opprinnelig fra Ramnes, framhaldsskolen var kommunal og geografisk avgrensa til hver kommune.

– Noen hadde gifta seg tidlig og flytta, andre hadde fått seg jobb på andre kanter. Noen reiste ut på hvalfangst. Men ingen hadde kutta kontakten med hjembygda si, de fleste har fortsatt familie her.

Det var litt av en jobb å spore opp alle sammen, forteller Lars til lokalavisa. Han sendte epost til Arkivverket på Kongsberg, der alle dokumenter fra de gamle kommunene Ramnes, Våle og Re er arkivert.

Han forteller at han fikk et positivt svar med klasselistene. Da var det bare å begynne å spore opp alle sammen. Komiteen besto av foruten Lars Linnestad også av Marit Myhre og Brith Tronrud.

Spredt skolegang

– Det var veldig moro å få samla hele gjengen. Det ble mye mimring rundt bordene. Mange var nysgjerrig på hva det hadde blitt av de andre klassekameratene, ingen visste hva vi skulle bli som 14- og 15-åringer, bortsett fra noen odelsgutter som skulle bli bønder.

Lars forteller at de var samla i hele seks timer med mimring. Sjøl om mye kom tilbake av gamle minner, var det noe de var usikre på. Blant annet hvordan de kom seg fra Linnestad til Brår:

Framhaldsskolen holdt til på Sverretun på Linnestad, men sløyd måtte de ha på Brårskolen. – Det va’kke no’ skolebuss den gangen, men vi husker ikke åssen vi kom oss att og fram, sier Lars og ler.

– Vi gikk ikke, det trur jeg neppe. Så kanskje drosje av noe slag?

Masse å prate om

– Det var også flere jeg ikke kjente igjen, hvert fall ett par – tre jeg var usikker på. Vi har ikke sett hverandre på 66 år, så det skulle bare mangle, sier Lars og humrer.

– Det ble gjenoppfriska mange gamle minner og gjenopptatt gamle vennskap. Alle hadde masse å prate med hverandre om.

