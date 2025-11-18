Fantastisk 60-årsfeiring: Taket holdt på å løfte seg

Det er enda godt at Ramnes skole står støtt, 60 år etter at den ble tatt i bruk, for det var nære på at Ramnes-elevene løfta taket: En fantastisk forestilling der alle i salen kjente igjen «sitt» tiår, helt fra 1960-tallet og fram til vår tid.

Ordfører Frank Pedersen var hedersgjest, sammen med en rekke av tidligere ansatte. Det var en viss bekymring for at fotball-landskampen gikk samtidig som forestillingen, men til og med den svært så idrettsinteresserte ordføreren vår klarte å legge vekk telefonen.

– Heldigvis kan jeg se den i opptak, sier ordfører-Frank på vei inn i gymsalen på Ramnes skole. Egentlig skulle feiringa skjedd tidligere i år, men ikke bare en, men to, viktige lærere med stor kulturell kapital ble satt ut av kneoperasjoner i våres. Derfor ble feiringa flytta til høsten.

Tidligere lærere og rektorer

Dermed rakk ikke Anne Gry Kaldager å feire skolens 60-årsmarkering som rektor, men hun kom som gjest – og det var mange elever som ville si hei til rektoren som gikk av med pensjon til sommeren i år.

Det var flere tidligere rektorer til stede, den eldste av dem Alfred Ringdal som mange i foreldregenerasjonen kunne kjenne igjen fra besøk på rektors kontor i tidligere tider.

Også tidligere lærere som for eksempel Per Erik Kompalla var tilstede, han ble trukket fram som en av de mest kjente lærerne ved skolen av elevene på scenen.

Veggmalerier siden 1978

Forestillingen starta så langt tilbake i tid som før Ramnes skole ble bygd, som den nye sentralskolen i gamle Ramnes kommune. Da var det et strengt regime på skolen, med fysisk avstraffelse og skammekrok.

Da Ramnes skole ble tatt i bruk i 1965 var det kun ett bygg og det var bare ti lærere på hele skolen. Den første rektoren var avdøde Sven Nyhus.

I 1978 starta tradisjonen med elevmalerier på veggene ut mot skolegården, en tradisjon avgangselever har holdt vedlike helt til den dag i dag.

Aqua-Lene var Ramnes-elev

Det ble et fargerikt innslag med 1980-tall, da samfunnsfag og naturfag het O-fag. Ny rektor var Alfred Ringdal. Skolestart var fortsatt det året man fylte sju år, på 1990-tallet ble det skolestart fra seks år.

1990-tallet kom med Aqua-Lene, som gikk på Ramnes skole sjøl, før Backstreet boys ala Ramnes skole holdt på å løfte taket av gymsalen, med hylende jenter foran scenen.

En veldig morsom dialog om årtusenskiftet fra 1999 til 2000 fulgte: Skulle alt av PC-er og dataopplegg konke? Kom brødristerne til å ta over verden?

Skoletime i pysj og taco til frokost

Sosiale medier tar over livene våre og selfie blir en livsstil, og ikke minst: SFO-Stian blir ansatt som en ung og lovende 18-åring på starten av 2000-tallet. Så ble tida spola fram til pandemi og trauste skoledager hjemmefra.

Skoletimer i pysj og taco til frokost med lærerne på skjermen, forteller Ramnes-elevene til latter fra salen, enda en veldig morsom levering til ti av ti.

Hvordan skal vi klare å snakke med folk, uten emojis?, lurer barna på, etter å ha vært isolert hver for seg gjennom pandemi-tid.

Re som kultursted

Ny rektor Jorunn Smith tok ordet etter en fantastisk forestilling, der hun med flott Re-dialekt takker for innsatsen. Det er blitt lagt ned mye krefter i forberedelser, øving og ikke minst to framføringer under jubileumskvelden torsdag 13. november 2025.

Ordføreren var ikke snauere med superlativene, men kjapt oppsummert sier han: – Jeg skjønner hvorfor dere er så flinke til å synge og drive med musikk her i Re, når jeg ser hva dere får til her på skolen deres!

Ordføreren gratulerer med 60 år og forteller at han var så vidt født da skolen ble bygd. Han fikk minnene på glid under forestillingen, og kunne fortelle at han faktisk gikk på skole på lørdager.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.