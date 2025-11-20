Førjulstid i Re: Tre marked og ett barneteater til helga

Julemarked på Brårsenteret, på Hjerpetjønn vel, på Linnestad – og barneteater på Dalheim.

Det skal ikke mangle på landlig julestemning her i Re fram mot jul, les mer om det i desemberavisa som kommer ut til uka, her finner du alle papiravisene på nettavisa og avisa kan plukkes med fra avishyller overalt i Re og omegn.

Veit du om noe som bør være med i oversikten over det som skjer i juletida her i Re? Tips lokalavisa på Tips@ReAvisa.no innen fredag førstkommende klokka 11.00. Allerede til helga skjer det mye her i bygda vår:

Julemarked på tREffpunktet

Fredag 21. november 2025 blir det julemarked fra klokka 10.00 til 14.00 på Brårsenteret i regi av tREffpunktet: – Velkommen til oss på koselig og stemningsfullt julemarked, inviteres det til et bugnende julemarked med kreative gaver til store og små.

Mange stands med juleboder med alt fra tovede tøfler, strikkegaver, kranser, julepynt, tennbriketter, kaker, med mer. Det blir også åpen kafe, bålbappe, gløgg og julestemning.

– Vi har 23 boder i år, alle utstillere får gratis plass og vi samarbeider med frivilligheten også i år. Alle er hjertelig velkomne til oss, forteller Linda Kvam på tREffpunktet på Brårsenteret.

Tradisjonell salgsmesse på vellet

Hjerpetjønn sanitetsforening har tradisjonen tro salgsmesse på Hjerpetjønn vel fra klokka 11.00 til 16.00 lørdag 22. november 2025. Mange fine utstillere i år også, forteller arrangøren til lokalavisa.

Det blir kafé og tombola, loddsalg med fine gevinster og trekning samme dag. Hjerpetjønn vel finner du i Fossanveien 515 i Ramnes.

– Velkommen til oss!, inviterer sanitetsforeninga som har arrangert denne salgsmessa i førjulstida i mange, mange år.

Julemarked på Linnestad

Også i år blir det julemarked på Linnestad, i Heianveien 32 i Ramnes. Bak står en gjeng med kreative damer som håper å gi inspirasjon til sjøllagde gaver – de kaller seg «Purkene på Linnestad».

Alt ligger til rette for å lage mye flott denne søndagen, årets dato er søndag 23. november 2025 fra klokka 12.00 til 17.00. Det blir kafe, familieaktiviteter, salgsboder og ferske smultringer.

– Vi arrangerer et julemarked litt utenom det vanlige i år igjen, og håper så mange som mulig tar seg tid til å oppleve den gode julestemninga hos oss. Vi legger opp til mange fine familieaktiviteter som både store og små setter stor pris på i førjulstida, forteller Mariann Høibraaten Lunde.

Et skråblikk på bygda vår

På Dalheim blir det barneteater med mye sang når «Bygda vår» settes opp lørdag 22. november 2025 klokka 16.00:

«Bli kjent med alle personlighetene som kunne bodd i bygda vår», heter det i invitasjonen til barneteateret.

Forestillingen skal også spilles på Våle samfunnshus tirsdag uka etter klokka 18.00.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.