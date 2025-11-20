Lørdag danser flest fra Re: Venter over 3.000 i salen

Heges Jazzballett presenterer «Annie» i årets store danseforestilling på Nøtterøy kulturhus, med mange dansere fra Re på scenen, som øver fast i gymsalen på Ramnes skole.

Også denne helga: Tre julemarked og barneteater.

Fra og med i går onsdag 19. november til og med søndag 23. november 2025 inviterer Heges Jazzballett til den klassiske musikalfortellingen «Annie» på Nøtterøy kulturhus.

I løpet av ni forestillinger fylles huset med energi, dans og musikk når cirka 800 dansere i alderen 3 til 18 år inntar scenen.

Annie for fjerde gang

For første gang i danseskolens historie settes det opp så mange forestillinger – et tydelig tegn på at ballettskolen blomstrer som aldri før etter pandemien, heter det i ei pressemelding fra Heges Jazzballett.

Musikalen Annie er en gjenganger fordi den treffer både barn og voksne, med fengende musikk og livlige dansenumre. Dette er fjerde gang Heges Jazzballett setter opp Annie.

Tidligere Annie-oppsetninger fant sted i 1992, 2005 og 2014. Heges Jazzballett ble grunnlagt i Tønsberg i 1980.

Flest fra Re på lørdag

Danseskolen har undervisning flere steder, også her i Re med samlinger i gymsalen på Ramnes skole mandager: Barneballett fra 4 til 6 år, barnejazz og hiphop fra

6 til 9 år og jazz og hiphop fra 9 til 12 år, i forskjellige puljer.

Annie spilles onsdag, torsdag, fredag, lørdag og søndag, mer info finner du ved å søke opp Heges Jazzballett. – Allerede nå er flere av forestillingene utsolgt, over 3.000 publikummere ventes i løpet av langhelga.

Flest dansere fra Re vil du se i forestillingene på lørdag klokka 18.00, og også noen i forestillingen klokka 14.00, forteller Henriette Paulsen i Heges Jazzballett.

Det skal ikke mangle på landlig julestemning her i Re fram mot jul, les mer om det i desemberavisa som kommer ut til uka, her finner du alle papiravisene på nettavisa og avisa kan plukkes med fra avishyller overalt i Re og omegn.

Veit du om noe som bør være med i oversikten over det som skjer i juletida her i Re? Tips lokalavisa på Tips@ReAvisa.no innen fredag 21. november 2025. Allerede til helga skjer det mye her i bygda vår, les om det her.

Også denne helga: Tre julemarked og ett barneteater.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.