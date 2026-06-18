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Se bilder fra fuglekasse-stien – og ta gjerne turen

LOKALT LESESTOFF: ReAvisa har spesielt fokus på innlands-Vestfold og dekker primært gamle Re kommune med sogna Våle, Ramnes, Fon, Undrumsdal, Vivestad og bygdebyen Revetal. Ei fersk avis er nå klar for å leses, enten med avisa i handa eller her på skjermen. Som alltid nå i juni kommer eget sommermagasin for Re. Faksimile: ReAvisa juni 2026.

I papiravisa kan du lese om den nye attraksjonen i Re – her på nettavisa ser du flere bilder.

Les papiravisa på nettavisa – sommermagasinet.

Sjekk hvor du finner ReAvisa i avishyller i Re og omegn:

Ny avis på vei ut, både på papir og nett. Sjekk hvor du finner avisa her. Og her kan du lese papiravisa på nettavisa og her finner du avisarkivet med tidligere aviser.

Som vanlig slipper vi et sommermagasin nå før sommerferien, vil du ha flere tips til ting du kan gjøre i Re så sjekk også ReAvisa-arkivet med tidligere sommermagasin.

Se bilder fra fuglekasse-stien:

– KOM OG SE! Selma (5), Emilie (5), Hedda (3) og Malin (3) synes – med rette!! – at det har blitt fint på fuglekasse-stien. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Velkomstskilt. Veibeskrivelse får du i papiravisa. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Ut på tur, aldri sur! Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Ungene vil at flere skal vite om den flotte og fargerike fuglekasse-stien. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Spennende å sjekke om det har flytta inn noen her. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Fuglekasser på rekke og rad i Blåløypa. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Casa Malin er gult og kult. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Stolt utleier som viser fram sin flotte utleiebolig for fjærkledde. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Hedda sjekker forsiktig. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Bare fuglebæsj foreløpig, ikke en fuglefamilie. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Blomster-Fink har fått opp navnskiltet sitt. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Tweet home Alabama. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Flaks! Her er det ledig Air Pip & pip. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Her er det Nest generation som ruler. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Her inviteres det til nestflix & chill. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Fargerike fuglekasser på rekke og rad. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Velkommen til Kvitteraturhuset! Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Også mammaene synes det er moro med fuglekasse-sti. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Du finner fuglekasse-stien i Blåløypa mellom Revetal og Bibo. Nærmere veibeskrivelse i papiravisa. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Re-sommeren 2026 (som du kan lese mye mer om i papiravisa):

  • 13. – 14. juni
    Turnstevne i Vålehallen
    Motocrossløp på Ødegården
  • 20. juni
    Sankthansfeiring ved Vestfold Litauisk forening på Bekkefare i Ramnes
  • 21. juni
    Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Vivestad kirke (rømmegrøt etter gudstjenesten)
  • 22. – 26. juni
    Fotballskole i Bergsåsen (Ramnes IF)
  • 22. – 24. juni
    Håndballskole i Bergsåsen (Ramnes IF)
  • 22. juni og ut uka
    Sommerleir på Holt gård i Undrumsdal
  • 25. – 27. juni
    Revetaldager 2026
  • 26. – 27. juni
    Eidsfossfestivalen med Otto Junior
  • 26. juni
    VM-fotball fellesvisning for hele familien i klubbhuset på Bibo
    VM-fotball pub (18 års aldersgrense) på Stange gjestegård
    VM-fotball pub (18 års aldersgrense) på Vonheim i Fon
  • 27. juni
    Nytt bruktmarked i Revetalparken
  • 28. juni
    Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Våle kirke
  • 2. – 4. juli
    Rockstream-festivalen 2026
  • 3. juli
    Sommerfest, moro-turnering og grilling på Re golfbane
  • 5. juli
    Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Fon kirke
  • 12. juli
    Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Ramnes kirke
  • 19. juli
    Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Undrumsdal kirke
  • 26. juli
    Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Vivestad kirke
  • 29. juli
    Olsokfeiring med gudstjeneste på Våle prestegård (Våle historielag og Kirken i Re)
    Olsofeiring på Stange gjestegård (Pensjonistforundet Re)
  • 31. juli
    Sommerkonsert på Holt gård med Ingebjørg Bratland
  • 2. august
    Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Ramnes kirke
  • 8. august
    Slåtterock 2026 i Fon
  • 9. august
    Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Våle kirke
  • 10. august og ut uka
    Sommerleir på Holt gård i Undrumsdal
  • 15. august
    Øl- og vinfestival på Stange gjestegård – Back to the Farm 2026
  • 15. – 16. august
    Vivestad høstmarked 2026
  • 16. august
    Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Undrumsdal kirke
  • 22. august
    Releasekonsert for Sin Dream på Kulturhuset Elverhøy, Ramnes
  • 23. august
    Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Fon kirke
  • 29. – 30. august
    Åpen gård på Bygdetunet Brår 2026
  • 30. august
    Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Ramnes kirke
  • 5. – 6. september
    Sensommerfestival 2026 på Våle prestegård

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Her leser du papiravisa på nettavisa – sommermagasinet.

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