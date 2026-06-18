Se bilder fra fuglekasse-stien – og ta gjerne turen

I papiravisa kan du lese om den nye attraksjonen i Re – her på nettavisa ser du flere bilder.
Les papiravisa på nettavisa – sommermagasinet.
Sjekk hvor du finner ReAvisa i avishyller i Re og omegn:
Ny avis på vei ut, både på papir og nett. Sjekk hvor du finner avisa her. Og her kan du lese papiravisa på nettavisa og her finner du avisarkivet med tidligere aviser.
Som vanlig slipper vi et sommermagasin nå før sommerferien, vil du ha flere tips til ting du kan gjøre i Re så sjekk også ReAvisa-arkivet med tidligere sommermagasin.
Se bilder fra fuglekasse-stien:
Re-sommeren 2026 (som du kan lese mye mer om i papiravisa):
- 13. – 14. juni
Turnstevne i Vålehallen
Motocrossløp på Ødegården
- 20. juni
Sankthansfeiring ved Vestfold Litauisk forening på Bekkefare i Ramnes
- 21. juni
Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Vivestad kirke (rømmegrøt etter gudstjenesten)
- 22. – 26. juni
Fotballskole i Bergsåsen (Ramnes IF)
- 22. – 24. juni
Håndballskole i Bergsåsen (Ramnes IF)
- 22. juni og ut uka
Sommerleir på Holt gård i Undrumsdal
- 25. – 27. juni
Revetaldager 2026
- 26. – 27. juni
Eidsfossfestivalen med Otto Junior
- 26. juni
VM-fotball fellesvisning for hele familien i klubbhuset på Bibo
VM-fotball pub (18 års aldersgrense) på Stange gjestegård
VM-fotball pub (18 års aldersgrense) på Vonheim i Fon
- 27. juni
Nytt bruktmarked i Revetalparken
- 28. juni
Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Våle kirke
- 2. – 4. juli
Rockstream-festivalen 2026
- 3. juli
Sommerfest, moro-turnering og grilling på Re golfbane
- 5. juli
Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Fon kirke
- 12. juli
Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Ramnes kirke
- 19. juli
Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Undrumsdal kirke
- 26. juli
Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Vivestad kirke
- 29. juli
Olsokfeiring med gudstjeneste på Våle prestegård (Våle historielag og Kirken i Re)
Olsofeiring på Stange gjestegård (Pensjonistforundet Re)
- 31. juli
Sommerkonsert på Holt gård med Ingebjørg Bratland
- 2. august
Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Ramnes kirke
- 8. august
Slåtterock 2026 i Fon
- 9. august
Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Våle kirke
- 10. august og ut uka
Sommerleir på Holt gård i Undrumsdal
- 15. august
Øl- og vinfestival på Stange gjestegård – Back to the Farm 2026
- 15. – 16. august
Vivestad høstmarked 2026
- 16. august
Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Undrumsdal kirke
- 22. august
Releasekonsert for Sin Dream på Kulturhuset Elverhøy, Ramnes
- 23. august
Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Fon kirke
- 29. – 30. august
Åpen gård på Bygdetunet Brår 2026
- 30. august
Sommer i Re-kirkene: Gudstjeneste i Ramnes kirke
- 5. – 6. september
Sensommerfestival 2026 på Våle prestegård
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