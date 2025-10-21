Samler alle frivillige krefter i bygda, i alle generasjoner

Tenk så mange som bidrar med fritida si, i alle generasjoner. I denne bygda blomstrer frivilligheten, og det er langt ifra bare pensjonister som stiller opp. Kommunen heier på alle gode initiativ og kommunen kan legge til rette for at frivilligheten får bedre betingelser.

– Det er så mange som gjør så mye bra for bygda vår, som gjør Re til et bedre sted. Vi vil samle alle som vil få til noe, alle med ideer og ønsker. Kanskje oppdager du noe du vil hjelpe til med, som du ikke visste om fra før av?

Stedet er Re frivilligsentral, datoen er onsdag 22. oktober 2025, og klokkeslettet er 18.00. Navnet er Dialogkafe. Arrangører er Randi Vermelid, ungdomskoordinator i Tønsberg kommune, og Rina Winnem-Tønder, leder av Re frivilligsentral.

Backer frivilligheten i Re

Dette håper de blir en arena for frivillig-utveksling. Alt fra festivaler som trenger frivillige, til eldre som trenger hjelp til å skifte ei lyspære. Og helt sikkert helt nye ideer, som ingen andre har hørt om enda – men som kan dukke opp på dette møtet.

– Vi vil være en arena som backer frivilligheten, som knytter alle gode krefter og ideer sammen, være en koordinator som kan kople folk og frivillighet sammen og hjelpe fram alt det flotte som allerede skjer her i bygda vår, med så mye frivillighet, sier Rina.

Randi, som ungdomskoordinator, ser hvor viktig frivilligheten er også for de unge. Både i tilbud og i det å hjelpe til og være til nytte for andre. Mange tenker kanskje på pensjonister når vi snakker om frivillige? Det stemmer så absolutt ikke.

– Tenk bare på den store frivillige innsatsen Re-ungdom legger ned i festivaler, konserter og lokal kultur, idrett og foreninger med Re bygdeungdomslag og så mye annet.

Absolutt alle monner drar

Randi og Rina håper og tror på god aldersspredning når frivilligheten inviteres til møte. De håper også folk som har en tanke om å være frivillig kommer, også de som ikke helt veit hva de skal finne på.

– Flere stikker innom og forteller at de har lyst til å være engasjert i eget lokalsamfunn, men de har ikke en helt konkret ide om hva, forteller Rina om frivilligsentralen som starta opp i våres og allerede er i full gang.

– Da finner vi noe meningsfylt å drive med, for det finnes så mye! Og alle er viktige, uansett hva du vil fylle tida di med, eller hvor mye du vil bidra. Mange sier «men jeg ha’kke mulighet til å binde meg til noe», det hører vi ofte.

– «Men det gjø’kke no’», svarer vi da, det er hva du vil bidra med der og da som kan gjøre en stor forskjell, som gjør Re til et enda litt bedre sted.

En annerkjennelse av frivilligheten i Re

Re frivilligsentral og ungdomskoordinatoren vil ikke styre og stelle på noe vis, bare legge til rette. – Det skjer så mye bra her i Re, frivilligheten lever i beste velgående. Dette møtet er også en anerkjennelse til frivilligheten i Re.

– Kommunen kan koordinere, reint praktisk betyr det: Hvor kan dere låne lokaler? Hvor og hva kan søkes av stiftelser og offentlige midler? Hvem ville det vært lurt å samarbeide med?

– Hele greia vår er å spørre foreninger og frivillige og folk som har lyst til å bidra på forskjellige vis: Hvordan kan vi veve dette sammen på en god måte?, forteller Randi og Rina.

– Og dette er så spennende, for vi veit jo ikke sjøl engang hva det kan komme ut av et møte som dette. Vi har trua på at noe bra kan bli enda bedre ved å utforske sammen:

– Hva finnes, hva trengs, hvem trenger folk til hva, hvilke behov finnes i bygda som kanskje frivilligheten kan dekke? Alt for å gjøre Re til et enda bedre sted.

Kort om Dialogkafe:

Re Frivilligsentral på Brårsenteret klokka 18.00 – 21.00 onsdag 22. oktober 2025.

For alle som bor i Re eller er engasjert i Re som lokalsamfunn og vil være med på aktiviteter som gjør bygda vår til et godt, flott, inkluderende og morsomt sted å bo.

Re frivilligsentral, Ung Arena + og Tønsberg kommune er arrangører.

