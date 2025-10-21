Nytt tilbud: – «Skru og spill» hver onsdagskveld

Forrige uke var første onsdagskvelden med «Skru og spill» på Kulturhuset Elverhøy, og denne onsdagen er det klart igjen – med varme pølser, godt humør og mange voksne som gjerne vil lære bort både musikk og mekking.

– Forrige uke hadde vi vår første «Skru og spill» – og det var så gøy!, forteller Sindre Gade Johnsen på vegne av de frivillige på Kulturhuset Elverhøy.

– Denne uka er vi klare igjen: Onsdag fra klokka 15:00 til 19:00, med varme pølser, godt humør og mange voksne som gjerne vil lære bort både musikk og mekking.

Begynte litt trått

– Vi har også bordtennis, biljard og mulighet for musikk og dans. Alle er hjertelig velkommen, inviterer Sindre og Elverhøy-gjengen via lokalavisa. Han forteller at det begynte trått den første onsdagen. Kanskje fordi det er stengt ungdomsskole og hjemmeskole etter flommen?

– Vi var litt lei oss, for den første timen var det helt stille. Men så kom det noen ungdommer, og det var så koselig. Totalt kom det 12 – 13 ungdommer den første onsdagen, oppsummerer Sindre.

Kulturhuset Elverhøy har vært et samlingspunkt og ungdomslokale i godt over hundre år her i bygda, og det skal det fortsatt være framover.

Kyndig veiledning

Her kan du drive med akkurat det du har lyst til, under kyndig veiledning fra voksne både inne på huset og ute i garasjen, der styrer Arve Skjeggerød skuta, et unikum på tekniske saker og ting.

– Vi stiller mange voksne hver onsdag framover, og vi håper det kommer enda flere ungdommer – hver onsdag møtes vi på Kulturhuset Elverhøy fra klokka 15.00, forteller Sindre til ReAvisa.

Kulturhuset Elverhøy finner du i Stasjonsveien 4, 3175 Ramnes.

