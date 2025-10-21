Dato: av

Nytt tilbud: – «Skru og spill» hver onsdagskveld

HELT SJEF: I garasjen er det Arve Skjeggerød som er sjefen. Ellers inne og ute på huset er det mange med hvert sitt ansvar når Kulturhuset Elverhøy inviterer til «Skru og spill» hver onsdagskveld framover. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Forrige uke var første onsdagskvelden med «Skru og spill» på Kulturhuset Elverhøy, og denne onsdagen er det klart igjen – med varme pølser, godt humør og mange voksne som gjerne vil lære bort både musikk og mekking.

– Forrige uke hadde vi vår første «Skru og spill» – og det var så gøy!, forteller Sindre Gade Johnsen på vegne av de frivillige på Kulturhuset Elverhøy.

– Denne uka er vi klare igjen: Onsdag fra klokka 15:00 til 19:00, med varme pølser, godt humør og mange voksne som gjerne vil lære bort både musikk og mekking.

Begynte litt trått

MUSIKK OG MEKKING: Det skjer mye på Kulturhuset Elverhøy på onsdagskveldene framover. Første Skru og spill-kveld var forrige onsdag, denne uka er det klart igjen. Foto: Kulturhuset Elverhøy.

– Vi har også bordtennis, biljard og mulighet for musikk og dans. Alle er hjertelig velkommen, inviterer Sindre og Elverhøy-gjengen via lokalavisa. Han forteller at det begynte trått den første onsdagen. Kanskje fordi det er stengt ungdomsskole og hjemmeskole etter flommen?

– Vi var litt lei oss, for den første timen var det helt stille. Men så kom det noen ungdommer, og det var så koselig. Totalt kom det 12 – 13 ungdommer den første onsdagen, oppsummerer Sindre.

Kulturhuset Elverhøy har vært et samlingspunkt og ungdomslokale i godt over hundre år her i bygda, og det skal det fortsatt være framover.

Kyndig veiledning

Her kan du drive med akkurat det du har lyst til, under kyndig veiledning fra voksne både inne på huset og ute i garasjen, der styrer Arve Skjeggerød skuta, et unikum på tekniske saker og ting.

– Vi stiller mange voksne hver onsdag framover, og vi håper det kommer enda flere ungdommer – hver onsdag møtes vi på Kulturhuset Elverhøy fra klokka 15.00, forteller Sindre til ReAvisa.

Kulturhuset Elverhøy finner du i Stasjonsveien 4, 3175 Ramnes.

MANGE MULIGHETER: Med mekkegarasje, scene, øvingsrom og musikkstudio, nytt kjøkken, dansegulv og en stor sal, med mye mer. Kulturhuset Elverhøy står klart til å brukes for ungdom i Re. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

