Verdens beste jobb er ikke det lenger? – Vi får stadig mindre og mindre tid med barna

Over hele landet kler barnehage-ansatte seg i rødt, så også her i Re. – Vi håper vi blir hørt. Dette er ikke noen ny greie, og det blir bare verre og verre, forteller Synnøve som har jobba i Linnestad barnehage i 22 år.

Barnehageopprøret og Foreldreopprøret arrangerer «Rød dag» i dag, onsdag 22. oktober 2025. Det er ikke første gang dette skjer, og det er langt ifra første gang ReAvisa skriver om bekymring blant barnehage-ansatte.

Og det blir bare verre og verre, forteller to av de med lengst arbeidserfaring fra Linnestad barnehage. Synnøve Lie Sørensen har jobba her i 22 å og Anne Gry Lehmbecker Vestland i 21 år – det er nesten helt siden barnehagen ble åpna for 23 år siden.

Krise i barnehagesektoren

«Rød dag» arrangeres for å synliggjøre at bemanningen i barnehagene er for dårlig, heter det fra Barnehage- og Foreldreopprøret. Barnehageansatte protesterer mot politiske (ned)prioriteringer av barnehage-sektoren ved å kle seg i noe rødt:

«PS! Rødt skal symbolisere alarm, stopp, rødt lys, nok er nok, krise, uforsvarlig…

Men, også engasjement og kjærlighet til yrket vårt», heter det.

En stille protest i rødt

I Linnestad barnehage hadde alle kledd seg i rødt eller tatt på seg noen røde elementer. Alt fra røde klær til ei rød hårspenne eller rød neglelakk. En stille protest mot en utvikling som bare har gått en vei:

– Vi håper vi blir hørt. Dette er ikke noen ny greie, og det blir bare verre og verre, forteller Synnøve. Hun har lang arbeidserfaring fra yrket og forteller at det blir stadig mindre tid til barna.

– Det blir flere og flere oppgaver og krav, mer og mer dokumentasjon, og mindre penger, bemanning og tid til barna. Sånn har det vært hele tida, men kanskje mer enn noen gang de siste fem åra.

Da har kommunesammenslåinga i 2020 også tappa barnehagene i Re for penger, år for år.

– Vi veit hva som skal til

Ett unntak finnes: Pandemi-tida. Da gjorde man seg gode erfaringer med mindre grupper, mer tid med barna og tettere oppfølging. Det var også kortere barnehagedager med reduserte åpningstider.

Dette så barnehage-ansatte og foreldre at forbedret barnas hverdag veldig, med mindre utagering, bedre adferd, til og med bedre språk og sosial samhandling.

– Vi skulle ønske at erfaringene fra pandemien ble tatt med videre, ikke bare en klapp på skuldra, men også at vi lærte noe av det. Vi veit hva som skal til.

Ikke nok armer og fang

I Linnestad barnehage har det vært plakater, infobrev til ansatte og foreldre, – det er ingen her som ikke har fått med seg denne aksjonen, forteller Kristine Bøe. Hun har jobba i Linnestad barnehage i ett år og merker også de trange økonomiske rammene:

– Det er ikke nok armer og nok fang. Det er dager der du ikke rekker det du tenker at du bør rekke, forteller Kristine. Og det er tungt å tenke på, når arbeidsagen er over.

– Prioriterer vi barnehage, så sparer vi penger i det lange løp – her gir vi barna et godt grunnlag for resten av livet, mener Anne Gry.

– Til barnas beste

Med bedre betingelser for barnehagene vil også flere søke seg til yrket, antar de tre fra Re: Verdens beste jobb er ikke det lenger?, spekulerer de tre rødkledde som møter lokalavisa i porten utafor Linnestad barnehage.

Færre og færre vil jobbe i barnehage, det ser vi på søkertallene til utdanning og ledige stillinger. Anne Gry forteller at hun kan skjønne det, hvis man tenker på sin egen helse og dårlige samvittighet for å ikke rekke alt i arbeidshverdagen.

– Ja, jeg kan skjønne det, men jeg synes samtidig at det er veldig, veldig – VELDIG – trist og leit. For dette er egentlig en veldig verdifull og meningsfylt jobb, men det blir stadig vanskeligere å stå i den.

– Det håper jeg vi blir hørt på nå. Til barnas beste, til syvende og sist.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.