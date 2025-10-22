Stor aktivitet etter flommen: – Vi overvåker området

Helt siden flommen i starten av oktober har det vært aktivitet rundt problemområdet på Revetal. Med mye nedbør nok en gang, overvåkes området nøye, får ReAvisa opplyst.

Kåpeveien fra Bispeveien og over bakkane til Undrumsdal er fylkesvei, og det er Vestold fylkeskommune som veieier som har vært på plass sammen med rørinspeksjon og Tønsberg kommune. I tillegg er entreprenører i gang med å reparere skadene flommen har forårsaka på parkeringshus og bygninger.

– Vi har, etter det kraftige uværet, fjerna ristene for innløpet til rørene som leder vannet videre, renska opp og fjerna grus stein og annen skit som har liggi i rørene. Etter det har vi lagt ristene på plass igjen, forteller Rolf Marthinsen, kommunikasjonsrådgiver for samferdsel i Vestfold fylkeskommune, til ReAvisa.

– Vi skal tilbake for å overvåke situasjonen, siden det regner kraftig igjen. Noe som kan medføre at trær og busker lengre opp i vassdraget kan flyte nedover og tette ristene igjen.

Fylkeskommunen opplyser også at det er økt fokus på stikkrennene som går under Bispeveien, spesielt den som går under Bispeveien ved Valle. Også Bispeveien er fylkeskommunal vei.

– Tønsberg kommune har tatt initiativ til dialog med oss og NVE, samt grunneiere, for å diskutere veien videre, forteller Rolf Marthinsen i fylkeskommunen.

– I det ligger det at vi sammen ser på situasjonen som oppsto under det kraftige uværet Amy, opplyses det – uten at noe kan sies om en konklusjon enda.

– Elver som blir lagt i rør blir som oftest no’ plunder, sier den anerkjente landskapsarkitekten Rainer Stange fra Re som anbefaler å åpne Revetalbekken.

Les mer om flommen: Uværet har herja med Re.

