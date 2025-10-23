Store nedbørsmengder i vente: – Fare for lokale oversvømmelser

Det er venta mye nedbør fredag kveld og natt til lørdag. NVE varsler om fare for flom.

Ikke lenge etter storflommen på Revetal den første lørdagen i oktober, kommer det et nytt varsel om flom. Den kan føre til lokale oversvømmelser, advarer NVE i ei pressemelding torsdag 23. oktober 2025. Varselet gjelder for fredag kveld og natt til lørdag.

Flomvarsel på gult nivå gjelder for deler av Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud og Innlandet. Det er fare lokale oversvømmelser og bekke- og elveløpsendringer. Vestfold fylkeskommune følger med på situasjonen på Revetal, og rørene under den fylkeskommunale Kåpeveien.

Mye regn i vente

– Vannføringen vil øke i bekker og små og mellomstore vassdrag utover fredag på grunn av mye regn. Flomtoppen ventes fredag kveld i sørlige deler av varslingsområdet, og natt til lørdag for resten av varslingsområdet, sier Hervé ColleuilleColleuille, vaktleder for flom- og jordskredvarslinga i NVE.

Det ventes mye regn, lokalt opp mot 70 mm/24t i løpet av fredag 24. oktober og natt til lørdag 25. oktober 2025.

Følg med på varslene på www.varsom.no, oppfordrer NVE.

